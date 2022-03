Spojené štáty zakázali dovoz ruskej ropy a plynu

Washington 8. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden oznámil zákaz dovozu ruskej ropy, plynu a ďalších energií do USA. Je to ďalší zo sankčných krokov americkej vlády voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Biden zároveň dodal, že toto rozhodnutie ovplyvní aj Spojené štáty, kde povedie k ďalšiemu zvýšeniu cien pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako Biden informoval, USA sa rozhodli uvaliť embargo na všetok dovoz ruskej ropy a plynu. "To znamená, že ruskú ropu už nebude možné prijímať v amerických prístavoch a Američania zasadia ďalší tvrdý úder Putinovej vojnovej mašinérii," vyhlásil.



Dodal, že už doterajšie sankcie Spojených štátov a ich spojencov ruskú ekonomiku tvrdo zasiahli. Aj najnovší krok urobili USA po konzultáciách so spojencami a partnermi po celom svete. Uznal však, že "niektorí európski spojenci nebudú môcť tento krok urobiť pre svoju vysokú závislosť od dovozu ruskej ropy".



Podobný krok ako USA krátko predtým oznámila Veľká Británia. Tá informovala, že dovoz ropy a plynu z Ruska ukončí do konca tohto roka.



Podľa amerického ministerstva energetiky dovážali Spojené štáty vlani z Ruska v priemere 20,4 milióna barelov ropy (1 barel = 159 litrov) a rafinovaných ropných produktov mesačne. To je približne 8 % z celkového amerického dovozu kvapalných palív. Spojené štáty okrem toho dovážajú z Ruska aj určité množstvo uhlia, objem dovozu tejto komodity je však nízky.



Zákaz tak povedie k ďalšiemu zvýšeniu už aj tak vysokých cien pohonných látok v USA a zrýchleniu inflácie. V tejto súvislosti Biden uviedol, že v "dôsledku Putinovej vojny" sa ceny pohonných látok v USA zvýšia, prisľúbil však, že urobí všetko pre to, aby vplyv rastu cien na Američanov minimalizoval.