Z Bratislavy do Hainburgu bude od 28. decembra jazdiť nový dopravca

Bratislava 27. decembra (TASR) - Autobusová linka 901 spájajúca Bratislavu s rakúskymi obcami Wolfsthal a Hainburg an der Donau mení ku koncu roka svojho prevádzkovateľa. Dopravný podnik Bratislava (DPB) prenecháva po 11 rokoch prevádzky spojenie inému dopravcovi, a to Slovak Lines. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.



Posledným dňom prevádzky linky 901 bude piatok. V sobotu (28. 12.) začne toto spojenie prevádzkovať autobusový dopravca Slovak Lines. Ten chystá na linke viaceré zmeny. Upravuje sa cestovný poriadok, ceny cestovného i trasa, ktorá bude v Bratislave predĺžená až na autobusovú stanicu.



"Zlepšením pre cestujúcich bude nasadenie klimatizovaných vozidiel. Slovak Lines sľúbil, že prevádzku linky a jej využitie bude podrobne analyzovať a v prípade potreby vie v krátkom čase prispôsobiť cestovný poriadok pre spokojnosť čo najväčšieho počtu cestujúcich. Od 28. decembra bude linka v pracovné dni a v sobotu jazdiť 11-krát denne, v nedeľu štyrikrát denne," spresnil Michlík.



Linka 901 je pre DPB mimoriadna v tom, že je komerčná. To znamená, že nikto iný nefinancuje jej prevádzku. "Žiaľ, počas jej fungovania generovala napriek viacerým opatreniam stratu, a preto napríklad nebolo možné obnoviť vozidlový park autobusov, ktoré sú na linke prevádzkované, a ktoré sú v tejto chvíli už po životnosti," vysvetlil Michlík.



DPB sa podľa jeho slov sústreďuje na skvalitnenie služieb v rámci Bratislavy, ušetrené prostriedky investuje okrem iného aj do obstarávania 80 nových kĺbových vozidiel.