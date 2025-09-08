< sekcia Ekonomika
Spojenie Krakov - Košice - Budapešť má zabezpečiť dopravca z tendra
Varšava sa doteraz stavala proti spusteniu liniek ešte pred dokončením pripravovanej trate Podleže - Piekielko, no jej výstavba sa neustále odkladá.
Autor TASR
Varšava 8. septembra (TASR) - Medzinárodné vlakové spojenie na trase Krakov - Košice - Budapešť bude zverené dopravcovi vybranému vo verejnom tendri. Oznámilo to slovenské ministerstvo dopravy, ktoré reagovalo na otázky portálov Porteuropa.eu a Denník N. Ide o zmenu prístupu, keďže pôvodne sa uvažovalo o spustení prevádzky priamo cez národných dopravcov. Podľa rezortu má rozhodnutie zvýšiť konkurenciu, no môže zároveň oddialiť začiatok spojenia, na ktoré cestujúci čakajú už pätnásť rokov. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa portálu Porteuropa.eu.
Varšava sa doteraz stavala proti spusteniu liniek ešte pred dokončením pripravovanej trate Podleže - Piekielko, no jej výstavba sa neustále odkladá. Termín otvorenia sa posunul zo začiatku plánovaného roka 2024 postupne až na rok 2032. Podľa kritikov takýto prístup znamenal odkladanie reálne potrebných spojení pod zámienkou rozsiahlych infraštruktúrnych investícií.
Verejný tender však neznamená, že na trať nevyjdú dopravcovia. O prevádzku sa môžu uchádzať súkromné spoločnosti, ale aj štátni operátori zo Slovenska, Poľska, či Maďarska. Otvorenie konkurencii by mohlo priniesť vyšší komfort a lacnejšie medzinárodné cestovné, no existujú aj obavy, že postup ministerstiev sa stane ďalším dôvodom na odklad spustenia vlakov.
Pôvodné plány podľa portálu rátali so začiatkom prevádzky najneskôr v decembri 2026, pričom nevylučovali aj skorší termín. Slovenská a maďarská strana boli pripravené spustiť vlaky do Krakova už v roku 2025.
Podľa portálu zároveň rastie význam východného Slovenska pre železničnú dopravu. Ukrajina dokončila trať európskeho rozchodu do Užhorodu a od 14. septembra spúšťa priame spoje do Košíc, Bratislavy, Viedne a Budapešti, pričom v pláne sú aj ďalšie destinácie.
Užhorod sa tak stáva hlavným dopravným uzlom Ukrajiny v blízkosti hraníc EÚ a NATO. Poľské mestá však zatiaľ na zozname spojení chýbajú, čo odborník na dopravu Jakub Loginow označil za dôsledok dlhoročného zanedbávania slovensko-poľskej železničnej spolupráce.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
