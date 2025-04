Spojme sa a dodajme silu pacientom s onkologickým ochorením

ĽUDIA ĽUĎOM

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je tu už 13 rokov pre všetkých bez rozdielu. Portál otvára dvere každému, kto sa ocitol v núdzi alebo potrebuje podať pomocnú ruku. Od svojho vzniku pomohol tisíckam rodín v boji s chorobou ich najbližších, osamelým rodičom, tým, ktorých postihla nečakaná udalosť či zdravotne znevýhodneným. Podporil aj mnohé organizácie a aktívnych ľudí, ktorí zbierali finančné dary pre verejnoprospešnú aktivitu. Jeho fungovanie a tým aj pomoc tým, ktorí to potrebujú, sa dá podporiť 2 % dane. Vaše dve percentá nám tak pomôžu pomáhať všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií, ale aj tým, ktorí chcú niečo pozitívne vybudovať. Viac informácií a aj predpísané tlačivo o vyhlásení poukázania dane nájdete tu: https://2percenta.ludialudom.sk

Bratislava 8. apríla (OTS) - Pomáha tisíckam ľudí, ktorí bojujú s rakovinou. S onkologickým ochorením zápasia aj bojovníci v našich príbehoch. Spojme sa a dodajme im silu.Keď mal Alan tri roky, začala sa u neho prejavovať vzácna genetická porucha a z nej vyplývajúci nešpecifický autizmus. V roku 2020, keď mal osem, bol na hranici života. Nečakane musel do nemocnice, kde mu operovali agresívny zhubný nádor na mozgu. Po operácii nasledovalo 32 ožarovaní zbytkov nádoru a metastáz v mieche. Alankovi sa, bohužiaľ, nepodarilo plne zotaviť a ostal v stave bdelej kómy. Lekári mu predpovedali smrť, no Alan je hrdina s obrovskou vôľou uzdraviť sa, a dnes napreduje. Alanko si vyžaduje 24-hodinovú nepretržitú starostlivosť oboch rodičov, ktorí tým pádom stratili možnosť chodiť do práce.Podporme Alana a jeho rodinu v ich úsilí https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16998 Príbeh rodiny, ktorý núti pristaviť sa, zamyslieť. Počas onkologickej liečby syna, im umrel otec, manžel. Oliverko je 5-ročný chlapček s onkologickým ochorením – neuroblastómom. Po roku liečby - chemoterapie, operácia obrovského nádoru, transplantácie kostnej drene, rádioterapie a imunoterapie, prišla pre Oliverka a jeho mamu ďalšia rana. Oliverkov ocino zomrel. Chlapec zápasí aj s oneskoreným vývojom reči, čo mu komplikuje život. Mamina ostala na celú liečbu sama a prišla pre ňu aj o zamestnanie. Každodenné výdavky ich postupne dostávajú na hranicu chudoby.Pomôžme Oliverovi a jeho mame v neľahkej situácii https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16970 Štyri roky, štyri operácie. Taký je boj s rakovinou jedenásťročnej Martinky. Do 7 rokov to bolo zdravé dieťa. Zlom prišiel zo dňa na deň.„Lekári nám oznámili - vaše dieťa má za pol hlavy nádoru". Okamžite sme skončili na detskej onkológii, kde nám povedali, že sme prišli "dvanásť päť",“ opisuje mama Martinky.Nádory Martinke tlačia na oči, potrebuje terapie, ktoré nie sú hradené poisťovňou a sú finančne náročné, aby zostali jej očká aspoň v takej vitalite, ako sú teraz.Podporme mladú slečnu https://www.ludialudom.sk/vyzvy/16924 Vždy dobre naladená, ochotná pomôcť, teraz potrebuje pomoc sama. Aďa má 51 rokov a celý život pracovala ako opatrovateľka, kým jej životnú cestu neskrížila rakovina. Celý svet sa jej zmenil, keď sa raz pozrela do zrkadla a zistila, že jeden jej prsník zmenil tvar. Začal sa kolobeh vyšetrení. Sono, mamo, punkcie, konzultácia, onkológia, operácia, totálna mastektómia. Aktuálne ju čaká chemoterapia, rádioterapia, zotavovanie.Matka, milovaná dcéra a priateľka, láskavá opatrovateľka potrebuje pomôcť prekonať obdobie, v ktorom ju choroba pripravila o možnosť pracovať.Pomôžme v neľahkom boji s rakovinou - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/17149 Gabriela je maminou troch malých chlapcov, ktorej diagnostikovali rakovinu. Podstúpila operáciu hlavy a ožarovanie. Má početné metastázy v mozgu, pľúcach aj v kostiach. Nádej má v biologickej liečbe, ktorú začala užívať. Poisťovňa ju však neprepláca.vraví Gabriela. Liečba je potrebná minimálne rok. Situácia je tak pre rodinu finančne veľmi náročná.Pomôžme Gabriele s biologickou liečbou, ktorá jej dáva šancu byť dlhšie so svojimi deťmi.Dajme nádej Gabike byť tu ešte pre svoje deti - https://www.ludialudom.sk/vyzvy/17190