Spolková rada schválila finančnú pomoc pre nemecké domácnosti

Berlín 14. novembra (TASR) - Horná komora nemeckého parlamentu Spolková rada (Bundesrat) v pondelok schválila okamžitú finančnú pomoc pre domácnosti, aby vykompenzovala vysoké účty za plyn a diaľkové vykurovanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spolková rada, ktorá zastupuje nemecké spolkové krajiny, na mimoriadnom zasadnutí v pondelok schválila jednorazovú pomoc. Minulý týždeň ju odobril aj Spolkový snem (Bundestag). To znamená, že príspevok, ktorý má pomôcť domácnostiam, ale aj malým a stredným firmám preklenúť obdobie, kým začne platiť strop na ceny plynu, je schválený.



Cenový strop by mal začať platiť od marca 2023, ale spolková vláda údajne uvažuje o predsunutí jeho platnosti na február.



Vláda počíta s celkovými nákladmi na jednorazový príspevok vo výške 9 miliárd eur. Finančná pomoc je určená pre koncových odberateľov a mala by zaplatiť ich decembrové zálohy za plyn a diaľkové vykurovanie.