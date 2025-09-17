< sekcia Ekonomika
Nemecký kontrolný úrad varuje pred rizikom prepadu do dlhovej špirály
Minister financií Lars Klingbeil počíta v roku 2026 s celkovými výdavkami v sume 520 miliárd eur.
Autor TASR
Berlín 17. septembra (TASR) – Nemecku hrozí prepad do dlhovej špirály, keďže štát nedokáže trvalo financovať svoje základné úlohy z príjmov, varuje nemecký Spolkový kontrolný úrad (Bundesrechnungshof, BRH), ktorý zverejnil v stredu svoj posudok k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Štál plánuje v budúcom roku na výdavkovej strane financovať takmer každé tretie euro na dlh, upozornil úrad. Nové dlhy považuje len za krátkodobé riešenie, ktoré zmierňuje tlak na reformy. „V strednodobom horizonte tak vznikne štáty rozpočet, v ktorom bude značná časť viazaná na splátky úrokov,“ varuje nezávislý kontrolný orgán.
Minister financií Lars Klingbeil počíta v roku 2026 s celkovými výdavkami v sume 520 miliárd eur. Z toho má len v rámci základného rozpočtu vzniknúť nový dlh vo výške takmer 90 miliárd eur. Ďalších 84 miliárd eur pripadá na mimorozpočtové osobitné fondy, z ktorých plánuje vláda kancelára Friedricha Merza financovať najmä zvýšené výdavky na obranu a rozvoj infraštruktúry. Celkovo by tak nový dlh dosiahol približne 174 miliárd eur. Návrh štátneho rozpočtu plánuje Klingbeil predložiť parlamentu budúci týždeň.
