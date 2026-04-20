Pondelok 20. apríl 2026
Spolkový kontrolný úrad varuje nemeckú vládu pred zadlžovaním

Berlín 20. apríla (TASR) - Spolkový kontrolný úrad (Bundesrechnungshof, BRH) v Nemecku varuje vládu pred nekontrolovaným zadlžovaním. „Keďže bežné príjmy ani zďaleka nepokrývajú výdavky štátu, vznikla nebezpečná dynamika zadlžovania, ktorú je nutné naliehavo zastaviť,“ vyhlásil v pondelok prezident úradu Kay Scheller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Nemecká vláda plánuje v budúcom týždni schváliť základné body štátneho rozpočtu na rok 2027, ako aj strednodobý rozpočtový rámec. Vláde chýbajú miliardy eur, pričom osobitné fondy na rozvoj infraštruktúry a posilnenie obrany, ktoré sú financované z nových úverov, fungujú mimo hlavného rozpočtu. V štátnom rozpočte na rok 2026 a v účelových fondoch je celkovo už takmer každé tretie euro financované na dlh, upozornil Scheller.

V období od roku 2025 do roku 2029 si Berlín plánuje požičať dodatočných viac ako 800 miliárd eur. Zadlženosť centrálnej vlády by tak v roku 2029 dosiahla 2,7 bilióna eur. Vláda si žije nad svoje pomery a toto nové zadlženie problémy len zhoršuje, uzavrel šéf kontrolného úradu.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise