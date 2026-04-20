Spolkový kontrolný úrad varuje nemeckú vládu pred zadlžovaním
Autor TASR
Berlín 20. apríla (TASR) - Spolkový kontrolný úrad (Bundesrechnungshof, BRH) v Nemecku varuje vládu pred nekontrolovaným zadlžovaním. „Keďže bežné príjmy ani zďaleka nepokrývajú výdavky štátu, vznikla nebezpečná dynamika zadlžovania, ktorú je nutné naliehavo zastaviť,“ vyhlásil v pondelok prezident úradu Kay Scheller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecká vláda plánuje v budúcom týždni schváliť základné body štátneho rozpočtu na rok 2027, ako aj strednodobý rozpočtový rámec. Vláde chýbajú miliardy eur, pričom osobitné fondy na rozvoj infraštruktúry a posilnenie obrany, ktoré sú financované z nových úverov, fungujú mimo hlavného rozpočtu. V štátnom rozpočte na rok 2026 a v účelových fondoch je celkovo už takmer každé tretie euro financované na dlh, upozornil Scheller.
V období od roku 2025 do roku 2029 si Berlín plánuje požičať dodatočných viac ako 800 miliárd eur. Zadlženosť centrálnej vlády by tak v roku 2029 dosiahla 2,7 bilióna eur. Vláda si žije nad svoje pomery a toto nové zadlženie problémy len zhoršuje, uzavrel šéf kontrolného úradu.
