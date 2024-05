Agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Bratislava 7. mája (TASR) - Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ by sa mala revidovať, priame platby pre slovenských farmárov by sa mali dorovnať. Zhodli sa na tom v utorok na predvolebnej diskusii kandidáti slovenských opozičných politických strán Ján Oravec (SaS), europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) a Michal Kiča (Demokrati). Kandidátka za koaličnú stranu Smer-SD a europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová svoju neúčasť na diskusii ospravedlnila. Predvolebnú diskusiu zorganizoval portál Euractiv Slovensko.



"Ak sa zástupca SaS dostane do europlarmentu, tak v prípade diskusií o zmenách v CAP bude podporovať a aktívne presadzovať akékoľvek návrhy, ktoré budú viesť k čo najskoršiemu dorovnaniu priamych platieb. Ak poľnohospodári hovoria o nespravodlivostiach, tak toto je jedna z najväčších nespravodlivostí. Po 20 rokoch nášho členstva v EÚ je už čas na to, aby sme túto nespravodlivosť odstránili," priblížil Oravec.



SaS podľa neho podporí v europarlamente každý návrh smerujúci k zníženiu byrokratickej záťaže, ktorá sprevádza používanie eurofondov v poľnohospodárstve. "Podporíme tiež každý rozumný návrh na prehodnotenie uplatňovania politiky Green Deal v poľnohospodárstve tak, aby umožnil na jednej strane dosahovať environmentálne ciele, ale aby na druhej strane nezničil poľnohospodárov a nedonútil ich prestať robiť ich poľnohospodárku aktivitu," podčiarkol Oravec.



Podľa Kiču nie je potrebné, aby sa zvyšoval rozpočet CAP na plnenie jej cieľov. "Ak by sa strana Demokrati dostala do Európskeho parlamentu (EP), tak ktorýkoľvek náš zástupca bude tvrdým zástupcom a obhajcom záujmov slovenských poľnohospodárov. Bude to vychádzať aj z prípadných zmien v CAP, z čo najlepšieho poznania záujmov poľnohospodárov. Pri revíziách CAP chceme podporovať zatraktívňovanie ekologických opatrení," doplnil Kiča.



"To, že 20 rokov po vstupe do EÚ majú slovenskí poľnohospodári rozdielne priame platby, je hanba," zdôraznil Hojsík. PS by tak podľa jeho slov bolo z dôvodu dorovnania aj za navýšenie európskeho rozpočtu. "Potrebujeme taktiež ochrániť poľnohospodárov pred neférovými obchodnými praktikami. CAP by mala podporovať tzv. neprodukčné funkcie, teda napríklad chrániť pôdu," povedal Hojsík.



Farmári by mali podľa neho v CAP byť motivovaní jednak finančne a jednak jednoduchosťou vykonávania poľnohospodárskej aktivity. "Dôležité bude aj férové postavenie poľnohospodárstva voči medzinárodnému obchodu, teda aby sa vyžadovalo od dovážaných agrokomodít do EÚ to, čo sa vyžaduje od agrokomodít vyrobených farmármi v EÚ," uzavrel Hojsík.