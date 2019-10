Londýn 22. októbra (TASR) - Spoločná európska mena je v utorok stabilná po tom, ako v predchádzajúcom dni jej kurz oproti doláru vzrástol na dvojmesačné maximum. Obchodníci teraz čakajú na hlasovanie britského parlamentu o návrhu zákona o vystúpení krajiny z Európskej únie (EÚ), pretože im ukáže, kedy a ako Británia odíde z bloku.



Spojené kráľovstvo by malo opustiť Úniu 31. októbra, ale parlament v Londýne ešte stále nehlasoval o dohode, ktorú premiér Boris Johnson a jeho európski partneri dosiahli minulý týždeň. To prinútilo Johnsona poslať Bruselu žiadosť o predĺženie termínu brexitu.



Očakáva sa, že návrh zákona bude predložený na hlasovanie v britskom parlamente okolo 20.00 h SELČ.



Na kurz eura má vplyv nielen vývoj okolo brexitu, ale aj obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Čínou. Nádej, že obe strany dosiahli pokrok pri riešení tohto sporu, podporila dolár na ázijských trhoch.



Euro v utorok zostalo na úrovni 1,1146 USD/EUR po tom, ako jeho kurz v pondelok (21. 10.) vzrástol na dvojmesačné maximum.



Dolárový index, ktorý meria silu amerického dolára voči košu šiestich hlavných mien sa tiež takmer nemení a pohybuje sa okolo úrovne 97,32 bodu.



Libra vyčkáva na vývoj okolo brexitu, ktorý určí jej osud. Ani jej kurz sa veľmi nemení a v utorok ráno bol na úrovni 1,2958 USD/GBP po tom, ako v pondelok nakrátko dosiahol 5,5-mesačné maximum 1,3012 USD/GBP.



Analytici však upozorňujú, že na to, aby si libra udržala zisky a zostala nad hranicou 1,30 USD/GBP, bude musieť dohoda o brexite tento týždeň hladko prejsť v parlamente.