Spoločnosť Accenture plánuje na celom svete prepustiť 19.000 ľudí

New York 24. marca (TASR) - Americká IT poradenská spoločnosť Accenture plánuje na celom svete prepustiť približne 19.000 zamestnancov. Cieľom je zefektívniť spoločnosť a znížiť náklady, uviedla firma v hlásení, ktoré predložila vo štvrtok (23. 3.) regulačným úradom v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Prepúšťanie sa má uskutočniť počas jeden a pol roka a zasiahne asi 2,5 % zo súčasných 738.000 zamestnancov. Spoločnosť očakáva, že prepúšťanie bude mať za následok jednorazové náklady vo výške približne 1,5 miliardy dolárov (1,38 miliardy eur). Z tejto sumy bude vynaložených 1,2 miliardy USD na odstupné a iné personálne náklady.



Accenture zároveň uviedla, že bude pokračovať v prijímaní zamestnancov s dôrazom na podporu "strategických rastových priorít". Accenture patrí medzi najväčšie poradenské firmy na svete a podľa vlastných údajov poskytuje služby klientom vo viac ako 120 krajinách.



Spoločnosť má sídlo v írskom Dubline, s jej akciami sa však obchoduje na Wall Street v New Yorku.



(1 EUR = 1,0879 USD)