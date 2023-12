Spoločnosť Adobe zvýšila kvartálny zisk, prekonala očakávania trhov

San José 14. decembra (TASR) - Americký softvérový koncern Adobe oznámil za 4. kvartál obchodného roka 2022/2023 rast zisku o viac než štvrtinu po tom, ako tržby vzrástli o vyše 11 %. Firma zároveň v oblasti upraveného zisku prekonala odhady analytikov. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.



Spoločnosť uviedla, že jej zisk za 4. štvrťrok 2022/2023, čo predstavuje obdobie od septembra do konca novembra, dosiahol 1,48 miliardy USD (1,37 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 25,4 %.



Bez započítania mimoriadnych položiek zaznamenala firma upravený zisk 1,96 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 4,27 USD. Prekonala tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 4,14 USD.



Tržby Adobe dosiahli 5,05 miliardy USD, čo oproti 4. kvartálu 2021/2022 znamená zvýšenie o 11,5 %. Aj v tomto prípade je to lepší výsledok, než predpokladali analytici.



(1 EUR = 1,0787 USD)