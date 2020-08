Spoločnosť Agromačaj má 30 pracovníkov z Ukrajiny v karanténe

Bratislava 20. augusta (TASR) – Spoločnosť Agromačaj zaznamenala 30 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 u zahraničných sezónnych pracovníkov z Ukrajiny. Všetkých izolovala do špeciálne vyčlenených ubytovacích priestorov. Prípady sa týkali dvoch ubytovacích zariadení, v ktorých bývali zamestnanci pracujúci na poliach. Informoval o tom konateľ firmy Juraj Mačaj.



„Na základe komunikácie s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme zamestnancov presunuli do karanténnej ubytovne oddelenej od našich ostatných zamestnancov. Rovnako sme identifikovali aj ich blízke kontakty, ktorých sme tiež umiestnili do samostatnej karanténnej ubytovne," priblížil Mačaj.



Ešte predchádzajúci týždeň, po prvom výskyte ochorenia, vedenie firmy nariadilo plošné testovanie všetkých zamestnancov na vlastné náklady, vrátane agentúrnych pracovníkov aj dodávateľov. Celkovo išlo o 800 testov. „Vo všetkých ostatných prípadoch boli testy s negatívnym výsledkom. U nikoho z pozitívne testovaných sa pritom neprejavovali žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Všetci pôsobili ako zdraví," doplnil Mačaj.



Spoločnosť sa podľa neho pripravila na zvládnutie možnej situácie výskytu COVID-19 už na jar. „Už v marci sme si pripravili krízový scenár, čo nám aktuálne veľmi pomohlo. Rozhodne to odporúčame každej firme s viac zamestnancami. Aj vďaka tomu sa nám podarilo situáciu rýchlo zvládnuť a v súčasnosti ostatní zamestnanci pracujú tak ako predtým, v bežnom režime znova za prísneho dodržiavania opatrení na boj proti COVID-19, ktoré sú v súčasnosti naozaj veľmi dôležité," dodal Mačaj.