Spoločnosť Air France-KLM chce nakúpiť 160 úzkotrupých lietadiel

Toulouse 12. júla (TASR) - Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM začala rokovania s Airbusom a Boeingom o dodávke 160 úzkotrupých lietadiel. Veľká časť z objednávky by mala smerovať do obnovy a expanzie nízkonákladových aerolínií.



Lietadlá sú čiastočne určené pre spoločnosť KLM a čiastočne pre francúzsku, ako aj holandskú divíziu nízkonákladovej spoločnosti Transavia, povedal šéf Air France-KLM Ben Smith v rozhovore pre holandský denník Het Financieele Dagblad. Ako dodal, ak dohodu uzatvoria, bude to najväčšia objednávka v histórii firmy.



Objednávka Air France-KLM tak proti sebe pravdepodobne postaví 737 MAX od Boeingu a lietadlá A320 od Airbusu. Air France však zároveň objednala aj menšie lietadlá Airbusu A220, a to pre domáci trh. Letový park Transavie je momentálne tvorený najmä lietadlami 737-800.