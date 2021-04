Spoločnosť Air France-KLM spustila proces zvyšovania kapitálu

Paríž 13. apríla (TASR) - Letecká spoločnosť Air France-KLM v utorok odštartovala proces zvyšovania kapitálu na 4,84 eura na akciu v rámci rekapitalizácie vo výške 4 miliardy eur. Cieľom je zabezpečiť si financovanie počas krízy, ktorú spôsobila pandémia ochorenia COVID-19.



Letecká spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že by mohla získať až 1,036 miliardy eur, ak bude dopyt dostatočný. Dodala, že upisovacia cena akcií predstavuje 8,85-percentnú zľavu oproti ich uzatváracej cene v pondelok (12. 4.).



Akcie francúzsko-holandskej leteckej spoločnosti v utorok do 10.10 SELČ klesli o 8,33 %. To bol najhorší výsledok v rámci francúzskeho akciového indexu SBF 120.



Spoločnosť Air France-KLM v pondelok uviedla, že rozšíri svoje partnerstvo s leteckou spoločnosťou China Eastern Airlines, pretože čínsky dopravca sľúbil, že sa zapojí do upisovania akcií. Aj potom však bude mať menej ako 10 % základného imania spoločnosti.



Francúzsky štát sa bude podieľať až dvoma tretinami na zvýšení kapitálu Air France-KLM.