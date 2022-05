Spoločnosť Air France-KLM v 1. štvrťroku výrazne znížila čistú stratu

Paríž 5. mája (TASR) - Francúzsko-holandská letecká spoločnosť Air France-KLM vo štvrtok uviedla, že v 1. štvrťroku 2022 znížila svoju čistú stratu vďaka oživeniu predaja leteniek a nižším jednotkovým nákladom.



Spoločnosť zaznamenala v marci silný dopyt, a to napriek pokračujúcemu vplyvu ochorenia COVID-19 a krátkemu spomaleniu po tom, čo Rusko koncom februára začalo inváziu na Ukrajinu.



Konflikt destabilizoval globálne ceny ropy a spôsobil, že letecké spoločnosti prerušili lety a naplánovali dlhšie trasy, aby sa vyhli ruskému a ukrajinskému vzdušnému priestoru. Ale zabezpečenie nákladov na palivo a zvýšenie cestovného pomohli Air France-KLM zmierniť vplyv týchto faktorov na jej príjmy.



Spoločnosť vykázala za 1. štvrťroku 2022 čistú stratu 552 miliónov eur, čo je zhruba tretina zo straty 1,5 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.



Zároveň, spoločnosť dosiahla v období január-marec zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), už tretí štvrťrok po sebe, a to 221 miliónov eur po strate 628 miliónov eur pred rokom.



Francúzsko-holandskú leteckú spoločnosť tvrdo zasiahla tzv. koronakríza, ktorá ju počas dvoch rokov stála približne 11 miliárd eur. V období od januára do marca však zaznamenala oživenie a prepravila trikrát viac pasažierov ako pred rokom. Jej tržby za 1. štvrťrok sa zdvojnásobili na 4,44 miliardy eur. Očakáva tiež, že aj napriek vojne na Ukrajine, ropnému šoku a inflácii dopyt po leteckej doprave bude počas hlavnej letnej sezóny silný.



Skupina predpovedala, že EBITDA sa dostane na hranicu rentability a očakáva, že jej prevádzková strata 350 miliónov eur v 1. štvrťroku sa v 2. štvrťroku vyrovná a v treťom sa zmení na "výrazne pozitívny výsledok".



Spoločnosť sa snaží splatiť podporu, ktorú dostala počas pandémie od francúzskeho štátu, a zvažuje opatrenia, ako je napríklad zvýšenie kapitálu.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.