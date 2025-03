Spoločnosť AITS prepustila ľudí pre ukončenie výrobných programov

Bratislava 28. marca (TASR) - Spoločnosť Air International Thermal Slovakia (AITS) v Nitre prepustila vo februári desiatich zamestnancov z dôvodu ukončenia výrobných programov. Odborový zväz KOVO v utorok (25. 3.) upozornil na to, že spoločnosť prepustila zamestnanca Adriána Šubu oficiálne z dôvodu nadbytočnosti, avšak pracovník sa ohradil, že to bolo pre jeho pôsobenie v odboroch. AITS vyvrátila tieto špekulácie s tým, že jeho pracovné miesto bolo naviazané na výrobnú linku, ktorej činnosť sa skončila koncom januára tohto roka.



„Spoločnosť pristúpila k nevyhnutnému kroku z dôvodu organizačných zmien, ktoré žiadny zamestnávateľ ani verejnosť ako taká nevníma pozitívne. Týmito opatreniami sa spoločnosť snaží udržať pracovné miesta zvyšných zamestnancov a prevádzkyschopnosť výrobného závodu. Spoločnosť zrušila pracovné miesta nielen pána Adriána Šubu, ale zrušila ďalších deväť pracovných miest, a to z objektívnych dôvodov,“ uviedla AITS.



V čase rokovaní o tomto opatrení bol Šuba aj chráneným oznamovateľom podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, spoločnosť preto požiadala Úrad na ochranu oznamovateľov o udelenie súhlasu na ukončenie jeho pracovného pomeru. Úrad udelil súhlas s výpoveďou v januári 2025.



Spoločnosť prevádzkovala štyri výrobné programy na montáž klimatizačných jednotiek pre automobilový sektor. Z dôvodu nepriaznivej situácie v automobilovom priemysle však musela už vlani ukončiť dva výrobné programy a tento rok tretí.



„Takému poklesu výrobných objemov sa musela spoločnosť priebežne prispôsobovať a prijať opatrenia na zabezpečenie efektívnosti podnikania, efektívnosti práce a optimalizácie nákladov. I napriek snahe udržať pracovné miesta svojim zamestnancom spoločnosť musela pristúpiť k rozhodnutiu o vykonaní organizačných zmien,“ uzavrela AITS.



Dodala, že k aprílu 2024 boli zrušené dve pracovné miesta a v októbri toho istého roka informovala odborovú organizáciu spoločnosti o ďalších desiatich miestach, tie boli zrušené v súvislosti s ukončením výrobného programu k 31. januáru 2025.