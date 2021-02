Poisťovňa Allianz evidovala vo 4. kvartáli slabší pokles zisku

Frankfurt nad Mohanom 19. februára (TASR) - Nemecká poisťovacia spoločnosť Allianz zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka pokles zisku, tempo poklesu však bolo miernejšie, než sa očakávalo. Napriek tomu bol zisk za celý rok 2020 oproti roku 2019 nižší o viac než desatinu a spoločnosť zaznamenala pokles aj v prípade prevádzkového zisku, prvý za deväť rokov. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá poškodila firmy, zrušila podujatia po celom svete a obmedzila dopyt po cestovnom poistení aj poistkách na auto.



Spoločnosť oznámila, že čistý zisk dosiahol vo 4. kvartáli 1,82 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 2,2 %. Napriek poklesu je výsledok lepší, než očakávali analytici. Tí počítali so ziskom iba na úrovni 1,75 miliardy eur. Čistý zisk za celý rok dosiahol 6,8 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 14 %.



Prevádzkový zisk dosiahol 3 miliardy eur. To znamená medziročný rast o 8,2 %, k čomu prispeli všetky segmenty biznisu.



Za celý rok však prevádzkový zisk klesol o 9,3 %, čo predstavuje prvý celoročný pokles prevádzkového zisku od roku 2011. V tom roku výsledky Allianzu ovplyvnilo napríklad zemetrasenie a následné cunami v Japonsku, či dlhová kríza v eurozóne.



Tržby poisťovacej spoločnosti dosiahli v poslednom kvartáli minulého roka 35,6 miliardy eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2019 to znamená minimálny rast, keď v danom kvartáli tržby dosiahli 35,5 miliardy eur.



Za celý rok 2020 dosiahli tržby približne 140 miliárd eur. Oproti roku 2019 tak klesli o 1,3 %.