New York 14. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Amazon plánuje prepustiť približne 10.000 zamestnancov. Rušenie pracovných miest sa týka firemných a technologických pozícií, pričom s prepúšťaním chce spoločnosť začať tento týždeň. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na denník The New York Times.



Firma sa pri rušení pracovných miest zameria na divíziu zariadení, ďalej na maloobchodnú divíziu a oblasť ľudských zdrojov, napísal The New York Times, ktorý sa odvolal na zdroje oboznámené s plánmi spoločnosti. Ako dodala agentúra Reuters, k 31. decembru minulého roka mal Amazon viac než 1,6 milióna zamestnancov. Nedávno však spoločnosť oznámila, že v najbližších mesiacoch nových ľudí prijímať nebude.



Správy o prepúšťaní sa objavili iba niekoľko týždňov potom, ako Amazon varoval pred slabým rastom tržieb v kľúčovom predvianočnom období. Ako dôvod uviedol rastúce ceny, ktoré sa negatívne odrážajú na výdavkoch zákazníkov.



Amazon je tak ďalšou americkou spoločnosťou, ktorá znižuje počty zamestnancov v rámci príprav na recesiu. Minulý týždeň spoločnosť Meta Platforms, materská firma Facebooku, oznámila, že v rámci znižovania nákladov zruší viac než 11.000 pracovných miest. To predstavuje približne 13 % jej pracovnej sily. K ďalším patria Twitter, Microsoft či Snap.