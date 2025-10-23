< sekcia Ekonomika
Spoločnosť American Airlines vykázala za 3. kvartál stratu
Autor TASR
Fort Worth 23. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť American Airlines vykázala za 3. štvrťrok 2025 stratu, ale menšiu ako pred rokom. A prekonala aj odhady analytikov, ktorí očakávali horšie výsledky. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Spoločnosť American Airlines Group (AAL) vo štvrtok oznámila, že za 3. štvrťrok 2025 zaznamenala stratu 114 miliónov USD (98,39 milióna eur) po strate 149 miliónov USD v rovnakom období minulého roka. Po prepočítaní na akciu sa jej strata v období júl-september 2025 znížila na 17 centov z vlaňajších 23 centov/akcia.
Tento výsledok prekonal očakávania analytikov Wall Street, ktorí spoločnosti predpovedali stratu 27 centov na akciu.
Najväčšia letecká spoločnosť na svete vykázala v danom období tržby vo výške 13,69 miliardy USD, čo bolo viac než 13,65 miliardy USD pred rokom, aj ako 13,63 miliardy USD, ktoré očakávali analytici.
Za aktuálny štvrťrok do konca decembra 2025 predpokladá American Airlines zisk na akciu od 45 centov do 75 centov.
A za celý rok predpovedá spoločnosť zisk v rozmedzí od 65 centov do 95 centov na akciu.
(1 EUR = 1,1587 USD)
