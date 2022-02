Spoločnosť Andritz Slovakia plánuje rozšíriť výrobu v Humennom

Humenné 17. februára (TASR) – Výrobca kompletných technológií a zariadení pre rôzne odvetvia priemyslu, spoločnosť Andritz Slovakia, plánuje rozšíriť svoje výrobné kapacity v Humennom. Odhadovaná výška investície na realizáciu zámeru predstavuje 15 miliónov eur. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor mesta Miloš Meričko po zasadnutí mestskej rady, ktorá plánovanú investíciu v mestskom priemyselnom parku schválila.



"Spoločnosť Andritz prejavila záujem o náš priemyselný park Guttmanovo, v ktorom plánuje rozšírenie svojich výrobných kapacít so zameraním na opracovanie a zušľachťovanie železných a neželezných kovov. Hlavným výrobným programom by bola výroba komponentov a skupín dielcov pre interné výrobné potreby," uviedol Meričko s tým, že rozšírením výroby by mala spoločnosť v rokoch 2022 až 2024 vytvoriť viac ako 50 pracovných miest. Ako doplnil, plánovanú investíciu budú mestskí poslanci schvaľovať na svojom marcovom zasadnutí.



Andritz Slovakia, s. r. o., je členom rakúskej Andritz Group, ktorá má globálne viac ako 29.000 zamestnancov, je jej výrobným podnikom. Andritz Group je celosvetovým dodávateľom kompletných technológií, zariadení a služieb pre vodné elektrárne, papierne a celulózky, spracovateľov kovov a ocele a tiež filtráciu kalov v komunálnej aj priemyselnej oblasti. Slovenská spoločnosť vo svojich prevádzkach v Humennom a Spišskej Novej Vsi zamestnáva približne 500 pracovníkov a v roku 2019 dosiahla predaje vo výške 49 miliónov eur.