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Spoločnosť ANF bude v Nemecku vyrábať palivové články ruského typu
Medzi stanovené bezpečnostné podmienky patrí všeobecný zákaz prístupu do závodu pre zamestnancov spoločností TVEL a Rosatom.
Autor TASR
Hannover 22. júla (TASR) - Spoločnosť Advanced Nuclear Fuels (ANF), súčasť francúzskej skupiny Framatom, bude môcť v Nemecku vyrábať palivové články ruského typu. Ministerstvo životného prostredia spolkovej krajiny Dolné Sasko v stredu schválilo rozšírenie zariadenia v meste Lingen. Súhlas podmienilo splnením prísnych bezpečnostných požiadaviek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť ANF bude pri výrobe palivových článkov používať technológiu jadrovej spoločnosti TVEL, ktorá patrí pod ruský štátny koncern Rosatom. Minister životného prostredia Dolného Saska Christian Meyer túto spoluprácu ostro kritizoval. Závislosť od Ruska sa musí znížiť, najmä v citlivom jadrovom sektore, zdôraznil politik zo strany Zelených. Spolková krajina však nemohla žiadosť zamietnuť, keďže v zmysle zákona o atómovej energii bola viazaná stanoviskom vlády v Berlíne. Tá po preskúmaní dospela k záveru, že neexistujú žiadne významné riziká súvisiace s možnou špionážou alebo sabotážou.
Medzi stanovené bezpečnostné podmienky patrí všeobecný zákaz prístupu do závodu pre zamestnancov spoločností TVEL a Rosatom. Ruské zariadenia a softvér tak musia podliehať externej kontrole a fungovať oddelene od ostatných informačných systémov spoločnosti ANF.
Spoločnosť ANF bude pri výrobe palivových článkov používať technológiu jadrovej spoločnosti TVEL, ktorá patrí pod ruský štátny koncern Rosatom. Minister životného prostredia Dolného Saska Christian Meyer túto spoluprácu ostro kritizoval. Závislosť od Ruska sa musí znížiť, najmä v citlivom jadrovom sektore, zdôraznil politik zo strany Zelených. Spolková krajina však nemohla žiadosť zamietnuť, keďže v zmysle zákona o atómovej energii bola viazaná stanoviskom vlády v Berlíne. Tá po preskúmaní dospela k záveru, že neexistujú žiadne významné riziká súvisiace s možnou špionážou alebo sabotážou.
Medzi stanovené bezpečnostné podmienky patrí všeobecný zákaz prístupu do závodu pre zamestnancov spoločností TVEL a Rosatom. Ruské zariadenia a softvér tak musia podliehať externej kontrole a fungovať oddelene od ostatných informačných systémov spoločnosti ANF.