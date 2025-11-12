< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Anthropic investuje do dátových centier 50 miliárd USD
Autor TASR
New York 12. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Anthropic, ktorá stojí za chatbotom a modelom umelej inteligencie (AI) Claude, plánuje investovať 50 miliárd dolárov (43,19 miliardy eur) do výstavby dátových centier v USA. Spoločnosť v stredu oznámila, že prvé zariadenia vybuduje v spolupráci s britskou firmou Fluidstack v Texase a New Yorku. Ďalšie lokality majú nasledovať neskôr. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Technologické spoločnosti tento rok oznámili masívne investičné plány. Mnohé z nich sa zameriavajú na rozšírenie svojej pôsobnosti v USA, keďže prezident Donald Trump presadzuje investície na domácej pôde, aby si krajina udržala náskok v sektore umelej inteligencie. Trump v januári nariadil svojej administratíve, aby vypracovala akčný plán pre umelú inteligenciu, ktorý by z „Ameriky urobil svetové hlavné mesto umelej inteligencie“. V rámci tejto iniciatívy niekoľko popredných amerických spoločností na Trumpovom technologickom samite v júli predstavilo sériu významných investičných záväzkov do umelej inteligencie a potrebnej energetickej infraštruktúry.
Spoločnosť Anthropic uviedla, že jej projekty by mali v USA vytvoriť približne 800 stálych pracovných miest a 2400 pracovných miest v stavebníctve. Dátové centrá plánuje uviesť do prevádzky v priebehu roka 2026.
Spoločnosť so sídlom v San Franciscu, ktorú podporuje materský koncern internetového vyhľadávača Google Alphabet a gigant internetového obchodu Amazon, mala podľa agentúry Reuters začiatkom septembra trhovú hodnotu 183 miliárd USD. Anthropic založila v roku 2021 skupina zamestnancov spoločnosti OpenAi. V súčasnosti podľa vlastných údajov poskytuje služby viac ako 300.000 podnikovým zákazníkom. Jej jazykový model Claude sa považuje za hlavného konkurenta nástroja ChatGPT od OPenAi.
(1 EUR = 1,1576 USD)
