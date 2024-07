Spoločnosť Arriva otvorila v Leviciach novú opravárenskú halu

Levice 25. júla (TASR) - Spoločnosť Arriva spustila v Leviciach do prevádzky novú opravárenskú halu. Ako uviedla, investícia je výsledkom cezhraničnej spolupráce a finančnej podpory od CED - Stredoeurópskej siete pre ekonomický rozvoj.



Celková výška investície do výstavby a vybavenia novej haly dosiahla sumu 1.734.000 eur. "Dotácia od maďarskej neziskovej organizácie CED, spravujúcej verejné prostriedky, predstavovala sumu 714.000 eur, teda približne 41 percent vynaložených zdrojov. Jej cieľom bola podpora investícií podnikov podieľajúcich sa na cezhraničnej spolupráci," povedal generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku Michal Horák.



Prijímateľom dotácie bola spoločnosť Arriva Hungary, Zrt. Tá je jediným spoločníkom v slovenskej spoločnosti Arriva Service, ktorá prevádzku haly zabezpečuje. Podmienkou pre získanie dotácie bolo spolupodieľanie sa na investícii, udržateľnosť projektu po dobu najmenej troch rokov, udržanie minimálne 12 pracovných miest počas trvania projektu a udržanie hospodárskej činnosti súvisiacej s projektom.



Celková zastavaná plocha má rozlohu 1216 metrov štvorcových. Skladá sa zo samotnej opravárenskej haly, administratívnych a skladových priestorov. "V hale je sedem opravárenských stanovíšť, z toho štyri majú montážnu jamu a tri sú vybavené stĺpovými zdvihákmi. Pracuje tu 13 zamestnancov. Prevádzkové stredisko spoločnosti Arriva v Leviciach disponuje 78 autobusmi," vysvetlil Horák.



Ako pripomenul, moderné autobusy vyžadujú pre svoju údržbu špičkovo vybavené servisné pracoviská. Je medzi nimi pneuservis, diagnostika, pracovné dielne, sklady olejov a materiálu a tiež rôzne opravárenské technológie, napríklad tester vôle náprav či valcová skúšobňa bŕzd. "Tie všetky spĺňajú najvyššie technické štandardy. Nová hala zároveň prináša zlepšenie pracovných podmienok našich zamestnancov, zvyšuje bezpečnosť pri práci a ochranu životného prostredia, výrazne znižuje prevádzkové náklady a šetrí spotrebu energie," dodal Horák.



"Arriva Hungary Zrt. ako súčasť skupiny Arriva a vlastník firmy Arriva Service má veľký záujem na rozvoji našej servisnej spoločnosti, ktorá poskytuje opravárenské služby a technické zázemie pre všetky spoločnosti Arriva na Slovensku. Preto sme radi využili príležitosť investovať do modernizácie a zároveň pritom využiť aj podporu vo forme cezhraničného financovania od CED," doplnila generálna riaditeľka spoločnosti Arriva Hungary Zrt. Anikó Körmendi.