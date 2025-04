Spoločnosť AstraZeneca plánuje rozšíriť výrobu v USA

Londýn 29. apríla (TASR) - Britský farmaceutický gigant AstraZeneca zintenzívňuje plány na rozvoj svojho podnikania v USA, aby zmiernil vplyv možného zavedenia ciel na farmaceutický priemysel v najväčšej ekonomike sveta. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Spoločnosť v utorok oznámila, že je „pevne odhodlaná“ investovať a rásť v USA, kde má v súčasnosti 11 výrobných závodov. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že zavedie clá na dovoz liekov. Tieto clá by podľa odhadov mohli byť vo výške 25 %, čo by zodpovedalo dovozným poplatkom na oceľ, hliník a automobily. Spoločnosť AstraZeneca dosahuje v Spojených štátoch približne 40 % svojich príjmov z predaja a už skôr uviedla, že do konca budúceho roka tam investuje 3,5 miliardy dolárov (3,08 miliardy eur).



Skupina v prvom štvrťroku 2025 dosiahla zisk 2,92 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. K rastu prispel najmä silný predaj liekov proti rakovine. Spoločnosť plánuje do roku 2030 dosiahnuť ročné tržby vo výške 80 miliárd USD. V minulom roku predstavovali 54,1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1358 USD)