AT&T plánuje zrušiť na Slovensku zhruba 300 pracovných miest

Praha 18. januára (TASR) - Americká telekomunikačná spoločnosť AT&T plánuje na Slovensku zredukovať počet zamestnancov. Čiastočne k tomu prispela pandémia nového koronavírusu, ktorá znížila dopyt zo strany zákazníkov. Uviedla to v pondelok spoločnosť, pričom odbory spresnili, že zrušených by malo byť zhruba 10 % pracovných miest. Firma zamestnáva v súčasnosti na Slovensku približne 2800 ľudí.



Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na spoločnosť AT&T, koronakríza znižuje dopyt zo strany zákazníkov, nie je však jediným dôvodom rozhodnutia firmy. Škrty sú súčasťou už skôr oznámených úsporných krokov, keďže, ako dodal hovorca firmy, spoločnosť sa plánuje viac zamerať na rastové oblasti.



Rozsah prepúšťania AT&T nezverejnila. Ako však pre Reuters povedal Martin Horkavý, predseda odborovej organizácie uniJa, ktorá zastupuje zamestnancov AT&T, rušenie pracovných miest by sa malo dotknúť približne 300 zamestnancov.