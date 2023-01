Spoločnosť Aures Holdings predala v roku 2022 rekordný počet áut

Bratislava 10. januára (TASR) – Spoločnosť Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama, pokorila v roku 2022 svoj predajný rekord. Predala celkom 89.100 ojazdených a zánovných automobilov v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku. Spoločnosť vlani prekonala hranicu 2,8 milióna zákazníkov, ktorých celkovo obslúžila od roku 1992.



"Celkový výsledok 89.100 predaných vozidiel v štyroch krajinách považujem vzhľadom na náročné okolnosti na trhu za veľmi dobrý výsledok," povedala generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings Karolína Topolová.



Na prvých dvoch miestach v Českej republike a na Slovensku sa umiestnili autá značky Škoda, napriek tomu, že podiel predaja áut tejto značky za posledných desať rokov klesol na Slovensku zo štvrtiny na necelú pätinu. Podľa Topolovej to patrí k prirodzenému vývoju trhu.



Tretím najpredávanejším modelom bol na Slovensku Volkswagen Passat, nasledoval Volkswagen Golf. V Poľsku nakupovali spotrebitelia hlavne Opel Astru, Ford Focus či Opel Insigniu. Škoda Octavia sa umiestnila na štvrtom mieste.



Ľudia si podľa Topolovej začali po vypuknutí vojny na Ukrajine kupovať do rodín autá, ktoré sú malé a úsporné na prevádzku. Išlo o staršie vozidlá s nižšími nákladmi na obstarávanie. Zvýšil sa aj záujem o nákup vozidiel na splátky. "Najviac na Slovensku, kde tvorí 41 % predajov. To je najviac za niekoľko uplynulých rokov," priblížila Topolová.



Vo všetkých krajinách významne posilnila obľuba benzínových áut. Na Slovensku si v sieti AAA AUTO kúpilo benzínový automobil približne 50 % zákazníkov. Záujem o alternatívne palivá podľa Topolovej rastie, no ide o minoritnú časť predajov, a to do jedného percenta. Zároveň stúpa dopyt po automatickej prevodovke vo všetkých krajinách, kde skupina pôsobí.