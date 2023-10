Spoločnosť Aures Holdings predala za 9 mesiacov 75.700 vozidiel

Bratislava 11. októbra (TASR) - Spoločnosť Aures Holdings, ktorá prevádzkuje siete AAA Auto a Mototechna, za deväť mesiacov tohto roku predala 75.700 vozidiel. To predstavuje 17-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2022. Tretí štvrťrok 2023 bol zároveň najsilnejším štvrťrokom od jej založenia, predala vtedy 26.500 vozidiel. Na tlačovej konferencii o tom spoločnosť informovala v stredu.



"Oproti minulému roku sme za rovnaké obdobie predali o 6600 vozidiel viac. Nášmu predajnému výsledku určite pomáha aj to, že podľa našich štatistík sa ceny ojazdených vozidiel, na rozdiel od ostatného tovaru, už od apríla prakticky nedvíhajú," uviedla riaditeľka spoločnosti Karolína Topolová.



V Českej republike sa za obdobie od januára do konca septembra predalo 41.900 áut, na Slovensku 15.000 a v Poľsku 18.800. Skupina momentálne predáva 290 vozidiel denne. Z predaných elektromobilov sa ich najviac predá v ČR (84 %), pričom priemerná cena batériového vozidla je 25.340 eur. Priemerne je v ponuke 66 vozidiel za mesiac, takmer polovica pochádza z výkupu v Nemecku. Vozidlá sú staré priemerne 3,5 roku.



"Čo sa týka skladby predajov, v Českej republike a Poľsku sa tento rok najlepšie predávajú benzínové vozidlá, na Slovensku mierne prevažujú diesely. Podiel alternatívnych pohonov je u LPG a CNG absolútne zanedbateľný, ale rýchlo rastie záujem o elektrické vozidlá, tento rok sme ich už predali takmer 300, čo je viac ako za celý minulý rok. Množstvo predaných hybridov sa už zvýšilo na tri percentá z našich celkových predajov," uviedol prevádzkový riaditeľ spoločnosti Petr Vaněček.



V máji sa Aures Holdings spojila s českou spoločnosťou Cebia, ktorá sa zaoberá preverovaním pôvodu a histórie automobilov. Tá zákazníkom poskytuje dáta o pôvode a histórii vozidiel, pričom tieto dáta majú záujemcovia možnosť získať priamo na webe predajcu.



"Odvtedy si zákazníci na našich webových stránkach zadarmo preverili takmer 15.000 vozidiel. Podobný projekt sme spustili počas leta aj na Slovensku, kde od polovice augusta spolupracujeme s registrom prevádzkových záznamov vozidiel. Tam si zákazníci na našich webových stránkach zadarmo preverili už vyše 3000 vozidiel," dodal Vaněček.