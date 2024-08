Bratislava 13. augusta (TASR) - Spoločnosť Aures Holdings v júli predala rekordný počet ojazdených áut. Prevádzkovateľ siete autocentier AAA Auto a Mototechna v uplynulom mesiaci predal 9928 vozidiel, ich predaj tak medziročne vzrástol o vyše 12 %. Podľa spoločnosti ide o najviac predaných áut za jeden mesiac v histórii firmy.



Za prvých sedem mesiacov tohto roka spoločnosť predala 64.000 áut, čo je o 10 % viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. "Percentuálne najvyšší rast predajov sme tento rok zaznamenali pri elektromobiloch, kde sme už za prvých sedem mesiacov prekonali celkové minuloročné čísla," uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.



Najpredávanejšou značkou bola v júli Škoda, nasledovali Volkswagen, Kia a Hyundai. Zákazníci najčastejšie volia kombi a preferujú stále skôr benzínové vozidlá. Najviac ojazdených vozidiel predala spoločnosť v Bratislave, potom v Nitre, Košiciach, Žiline a Trnave.



Rovnaké značky áut preferovali aj zákazníci autobazáru Auto PDK. Prvé priečky v predajnosti si podľa konateľa spoločnosti Auto PDK Petra Kurucza držia značky Škoda, Volkswagen, Kia či Hyundai. Z prémiovejších značiek je záujem najmä o vozidlá BMW.



"V uplynulom mesiaci nedominovala žiadna značka viac, bola to spleť rôznych značiek. Trh s vozidlami sa po korona kríze veľmi zmenil a ľudia už niekedy nepozerajú na značku, ale aj na to, čo si môžu dovoliť," priblížil pre TASR Kurucz.



V predajnosti ojazdených áut sa však autobazáru v tohtoročnom júli darilo menej ako vlani. "Júl 2023 bol pre nás rozhodne silnejší ako júl 2024. Ak to mám zhodnotiť, tak pokles je približne 40 %," uviedol Kurucz. Od začiatku tohto roka sa podarilo autobazáru predať 105 ojazdených vozidiel.