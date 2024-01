Spoločnosť Aures Holdings vlani predala takmer 100.000 vozidiel

Bratislava 16. januára (TASR) - Spoločnosť Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto, Mototechna, Auto Diskont a Driverama, v uplynulom roku celkovo predala 98.134 vozidiel. Najpredávanejšími modelmi v slovenskej sieti autocentier AAA Auto boli vlani Škoda Octavia a Škoda Fabia. Za nimi v predajnosti nasledovali modely Volgswagen Passat a Golf a Kia Ceed. V utorok o tom informovala spoločnosť Aures Holdings.



"Skupina mala mesačné predaje najvyššie v histórii v desiatich mesiacoch minulého roka, vôbec najviac áut si zákazníci odviezli v auguste, a to takmer 9000," uviedla spoločnosť Aures Holdings s tým, že v roku 2023 dosiahli najlepší predajný výsledok vo svojej histórii.



Vlani boli podľa spoločnosti najpredávanejšími typmi automobilov na Slovensku hatchbacky (32,3 %), nasledovali model kombi (23,6 %) a SUV (22 %). V susednej Českej republike bolo poradie obľúbených karosérií rovnaké. V Poľsku tiež viedli hatchbacky, no druhé najobľúbenejšie boli SUV a až potom kombi.



Nadpolovičná väčšina zákazníkov aj vlani preferovala benzínové vozidlá. Medziročne však ich podiel mierne klesol, čo podľa spoločnosti spôsobil príklon k alternatívnym palivám.



"Vyššie ceny palív premietajú zákazníci aj do svojich kritérií pre výber vozidla. Preto medziročne opäť vzrástol počet predaných elektromobilov, a to vlani už na rekordných takmer 500, štvornásobne viac ako rok predtým. O 48 % potom medziročne vzrástol predaj hybridov. Dieselové automobily sa medziročne držia na 42-percentnom podiele z našich predajov a stále tak ide o veľmi obľúbený druh paliva," uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.



Skupina Aures Holdings pôsobí na trhu už 32 rokov. Prevádzkuje sieť pobočiek na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a Holandsku. Spoločnosť patrí k najväčším predajcom ojazdených áut v strednej Európe.