Spoločnosť Aures Holdings vlani predala takmer 109.000 vozidiel

Bratislava 13. januára (TASR) - Spoločnosť Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto či Mototechna, vlani predala celkovo 108.661 vozidiel. Dosiahla tak najlepší predajný výsledok vo svojej histórii. Na Slovensku spoločnosť v minulom roku predala 21.275 vozidiel, najväčší záujem bol o vozidlá značky Škoda. Spoločnosť Aures Holdings o tom informovala v pondelok.



"Záujem o ojazdené a zánovné automobily, predávané našimi autocentrami, bol minulý rok rekordný - predali sme najviac áut za 32 rokov našej existencie. Vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, to bolo celkom takmer 109.000 kusov, čo bol medziročný nárast o 11 %. Vďaka tomu koncom januára dosiahneme celkový počet 3,3 milióna zákazníkov, ktorí si u nás kúpili alebo predali vozidlo," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Karolína Topolová.



Doplnila, že nielen na Slovensku sa predal rekordný počet vozidiel, rekordy padali aj v Českej republike, kde spoločnosť vlani predala necelých 60.000 vozidiel, či v Poľsku, kde bolo takmer 28.000 predaných áut.



Najpredávanejšou značkou v slovenskej sieti autocentier spoločnosti sa stala Škoda s 23-percentným podielom. Modely Octavia a Fabia obsadili prvé dve priečky v rebríčku najpredávanejších značiek za minulý rok. Tretím najpredávanejším modelom bol Volkswagen Passat. Modely značky Škoda boli vlani úspešné aj u českých susedov, v Poľsku viedol Opel Astra.



Najčastejšie inzerovanými na Slovensku boli aj v minulom roku hatchbacky s podielom 29,8 %. Medziročne však stratili viac ako dva percentuálne body, informovala spoločnosť. Posilnili však typy vozidiel kombi, a to na 25,2 %, a SUV na 25,1 %.



V kategórii palív opäť vedú benzínové vozidlá, a to naprieč všetkými krajinami, kde spoločnosť so sieťou autocentier pôsobí. Záujem rastie aj o alternatívne palivá. "Za minulý rok sme predali medziročne viac ako dvojnásobok elektromobilov, konkrétne 900. Počet predaných hybridov vzrástol o 68 percent na takmer 5000," uviedla Topolová.



V minulom roku vzrástol záujem slovenských motoristov o vozidlá s automatickou prevodovkou, a to z 27 % v roku 2023 na vlaňajších 33 %.