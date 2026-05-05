Utorok 5. máj 2026
Spoločnosť Aures Holdings zvýšila tržby o 9 % na 1,359 miliardy eur

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Predajca jazdených automobilov Aures Holdings v minulom roku zvýšil tržby na 1,359 miliardy eur, čo je o 9 % viac ako v roku 2024. Upravený čistý zisk, ktorý nezahŕňa neprevádzkové a reštrukturalizačné náklady sa v roku 2025 zvýšil o 13 % na 29,1 milióna eur, informovala v utorok spoločnosť.

Medziročný nárast predaja dosiahol tri percentá na 111.419 automobilov. Spoločnosť pokračovala v rozvoji špecializovaných segmentov. V oblasti elektromobility skupina predala 1910 batériových elektrických vozidiel v Česku, Poľsku a na Slovensku a ďalej rozširovala svoje kapacity v tomto segmente naprieč sieťou pobočiek. Na konci roku 2025 bolo v systémoch firmy zaznamenaných približne 4540 testov batérií.

Firma prešla v minulom roku do rúk spoločnosti EP Equity Investment S. r.l. Po podpise zmluvy o kúpe akcií v decembri 2025 bola transakcia týkajúca sa predaja 100 % akcií dokončená 13. marca 2026 po splnení všetkých požadovaných podmienok a regulačných schválení.

Aures Holdings je nezávislý predajca ojazdených vozidiel pôsobiaci v Česku, na Slovensku a v Poľsku. Koncom minulého roka zamestnávala spoločnosť 2749 ľudí.
