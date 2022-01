Spoločnosť Billa postaví do konca roka pri Seredi nový centrálny sklad

Sereď 11. januára (TASR) – Spoločnosť Billa na Slovensku postaví do konca tohto roka v Seredi svoj nový centrálny sklad. Celkové investície do výstavby areálu na zelenej lúke s rozlohou 138.202 štvorcových metrov, s modernými technológiami a zariadením, presiahnu 38 miliónov eur. V utorok poklopali za prítomnosti vedenia spoločnosti, zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a mesta Sereď základný kameň.



Nový centrálny sklad v Seredi nahradí súčasný v Senci, odkiaľ sa denne vypravuje 80 až 100 kamiónov pre prevádzky na západe a strede Slovenska a ktorého kapacity sú na maxime. Z nového skladu chce spoločnosť vypravovať cez 58 nakladacích rámp viac ako 120 kamiónov denne. Východnú časť Slovenska bude naďalej obsluhovať regionálny sklad v Petrovanoch pri Prešove.



Dvojpodlažný halový objekt veľkoskladu a administratívne priestory so zázemím pre zamestnancov budú mať rozlohu 28.500 štvorcových metrov, čo predstavuje o 74 % väčšiu plochu, akou disponuje súčasný sklad v Senci. Celková kapacita uskladneného tovaru bude až 23.000 ton. V Seredi má pracovať 170 interných zamestnancov, nábor na chýbajúce pozície spustí spoločnosť v polovici tohto roka.



„Stavba v Seredi bude moderným objektom s kvalitnými technológiami a pracovným prostredím. V bezprostrednom okolí vznikne zelená plocha s rozlohou až 4,4 hektára s drevinami a tromi vodnými plochami,“ uviedol generálny riaditeľ Billa Arnd Riehl. Vodné plochy poslúžia aj ako retenčné nádrže, ktorých cieľom bude zadržiavať vodu v krajine. V areáli sa počíta okrem iného tiež s nabíjacími elektrostanicami pre osobné a nákladné autá či kamióny. Po spustení plánovaných fotovoltaických článkov na strechách si sklad dokáže vyrobiť skoro 20 % elektrickej energie.



„Urbanisticko-technické riešenie osadenia stavby vychádza z požiadaviek na efektívne využitie priemyselného parku Sereď – Juh. Prevádzka rozšíri ponuku pracovných miest a mesto bude mať príjem v podobe daní z nehnuteľností. Pozitívne tiež hodnotím, že spoločnosť si pri výstavbe vybrala dodávateľa priamo zo Serede, takže sa nevytvára ďalšia zbytočná uhlíková stopa v súvislosti s dopravou stavebných materiálov,“ povedal primátor mesta Sereď Martin Tomčányi.



Nový centrálny sklad je podľa vyjadrenia finančného riaditeľa spoločnosti Tomáša Staňa plne financovaný z vlastných zdrojov. „Návratnosť investícií očakávame zhruba na úrovni štyroch rokov. Vybudovanie logistického centra je významnou investíciou, aj v minulom roku Billa na Slovensku preinvestovala 22 miliónov,“ uviedol Staňa.



Spoločnosť Billa, ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. V súčasnosti prevádzkuje 158 prevádzok a zamestnáva viac ako 4500 pracovníkov.