Spoločnosť BlackBerry znížila stratu, jej tržby vzrástli

Waterloo 24. septembra (TASR) - Kanadská technologická spoločnosť BlackBerry v 2. štvrťroku finančného roka 2020/21 znížila svoju stratu a jej tržby stúpli zhruba o 6 % a prekonali odhady analytikov z Wall Street. Pomohol jej dopyt po jej softvéri.



Akcie spoločnosti BlackBerry, ktorá predáva bezpečnostný softvér firmám a vládam, ako aj softvér pre automobilky, sa po zverejnení výsledkov zvýšili zhruba o 8 %. Vďačí za to oživeniu dopytu po nových vozidlách v USA, ktorý pokračuje v zotavovaní po tom, ako v apríli dosiahol dno v dôsledku blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu. Ich zmiernenie umožnilo návrat kupujúcich do autosalónov.



Spoločnosť tiež profitovala z vyššieho predaja svojho základného bezpečnostného softvéru, pretože firmy posilňujú bezpečnosť svojich IT systémov na podporu práce na diaľku.



Celkové tržby spoločnosti BlackBerry, ktorá výsledky uvádza v amerických dolároch, sa za tri mesiace do 31. augusta zvýšili o 6,1 % na 259 miliónov USD. Prekonali tak odhady analytikov, ktorí očakávali tržby 237,03 milióna USD.



Po vylúčení jednorazových položiek vykázala spoločnosť zisk 11 centov na akciu, zatiaľ čo analytici jej predpovedali zisk 2 centy na akciu.



Čistá strata BlackBerry sa v sledovanom období znížila na 23 miliónov USD z vlaňajších 44 miliónov USD.



(1 EUR = 1,1692 USD)