< sekcia Ekonomika
Spoločnosť Bosch investuje do automatizácie a humanoidnej robotiky
Hodnota trhu so senzormi MEMS by mala podľa odhadov do roku 2030 vzrásť na viac ako 19,2 miliardy dolárov (16,59 miliardy eur).
Autor TASR
Berlín 10. júna (TASR) - Nemecký dodávateľ automobilových komponentov Bosch výrazne investuje do automatizácie a humanoidnej robotiky, aby dokázal lepšie čeliť kríze v automobilovom sektore. S príchodom humanoidných robotov rýchlo rastie dopyt po riešeniach koncernu, uviedol v stredu generálny riaditeľ spoločnosti Stefan Hartung. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Bosch nemá v úmysle pôsobiť ako výrobca humanoidných robotov, ale skôr dodávať pre ne „mozog a nervový systém“, priblížil Hartung. Bosch je globálnym lídrom v oblasti výroby mikroelektromechanických systémov (MEMS senzory), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu tým, že robotom poskytujú hmat, čo im umožňuje rozlíšiť napríklad krehký sklenený predmet od robustného. Hodnota trhu so senzormi MEMS by mala podľa odhadov do roku 2030 vzrásť na viac ako 19,2 miliardy dolárov (16,59 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1573 USD)
Bosch nemá v úmysle pôsobiť ako výrobca humanoidných robotov, ale skôr dodávať pre ne „mozog a nervový systém“, priblížil Hartung. Bosch je globálnym lídrom v oblasti výroby mikroelektromechanických systémov (MEMS senzory), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu tým, že robotom poskytujú hmat, čo im umožňuje rozlíšiť napríklad krehký sklenený predmet od robustného. Hodnota trhu so senzormi MEMS by mala podľa odhadov do roku 2030 vzrásť na viac ako 19,2 miliardy dolárov (16,59 miliardy eur).
(1 EUR = 1,1573 USD)