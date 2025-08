Spoločnosť Brussels Airlines hlási miliónové straty aj pre štrajky

Brusel 1. augusta (TASR) - Belgická letecká spoločnosť Brussels Airlines zaznamenala v prvej polovici roka prevádzkovú stratu vo výške 46 miliónov eur. Podľa oznámenia leteckej spoločnosti boli tieto straty „významne ovplyvnené“ rôznymi štrajkmi od začiatku tohto roka. Na správu televíznej stanice RTBF v piatok upozornil bruselský spravodajca TASR.



Spoločnosť Brussels Airlines bola v podobnej situácii aj za prvý polrok 2024, keď straty dosiahli 47 miliónov eur. Tieto výsledky letecká spoločnosť spája s rôznymi štrajkmi odborárov z jednotlivých leteckých odvetví. Od začiatku tohto roka boli odhadované straty len pre štrajky vo výške približne 12 miliónov eur.



Vedenie spoločnosti spresnilo, že k stratám prispelo aj negatívne precenenie aktív a takisto nepredvídané náklady na údržbu, ktoré ovplyvnili diaľkové lety.



Na druhej strane európska sieť leteckých spojení v prvej polovici tohto roka dosiahla „mimoriadne silné“ výsledky a bolo prevádzkovaných viac letov ako vlani. Počas prvých šiestich mesiacov 2025 prepravila spoločnosť Brussels Airlines 4,2 milióna cestujúcich (nárast o 8 %) na približne 32.400 letoch (11-percentný nárast). Priemerný faktor obsadenosti leteckého spojenia bol tesne pod 80 %.



„Posledných šesť mesiacov sa nieslo v znamení niekoľkých neočakávaných výziev, najmä vonkajších a mimo našej kontroly,“ uviedla pre médiá finančná riaditeľka spoločnosti Nina Öwerdiecková.



Potvrdila, že protestné akcie odborov proti vládnym opatreniam mali značný finančný dosah na spoločnosť, pričom pre vysoké náklady spôsobené štrajkami spoločnosť nemohla investovať do toho, na čom skutočne záleží: do cestujúcich, zamestnancov a budúcnosti spoločnosti.



Belgická letecká spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny Lufthansa, však zostáva optimistická, čo sa týka vývoja po zvyšok tohto roka. Verí, že počas letnej dovolenkovej sezóny budú dobré výsledky, rovnako aj v druhej polovici roka, ktorí by mali kompenzovať straty za prvý semester.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)