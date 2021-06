Spoločnosť Carnival vykázala za 2. kvartál stratu

Miami 24. júna (TASR) - Americký prevádzkovateľ výletných lodí Carnival vykázal za uplynulý 2. štvrťrok obchodného roka 2020/2021 stratu viac ako 2 miliardy USD. Dôvodom bolo pozastavenie plavieb pre pandémiu ochorenia COVID-19, ktoré trvá zhruba už 15 mesiacov.



Spoločnosť Carnival nezaznamenala v ostatných štvrťrokoch takmer žiadne tržby, keďže po objavení nového koronavírusu na jednej z jej lodí vlani americké zdravotnícke úrady zakázali plavby. Carnival tak zápasí s dlhmi a musela dokonca predať niekoľko lodí.



Čistá strata spoločnosti za tri mesiace do konca mája 2021 (2. štvrťrok) dosiahla 2,07 miliardy USD (1,73 miliardy eur). To je pokles oproti strate 4,37 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Carnival mala na konci 2. štvrťroka v hotovosti 9,3 miliardy USD, čo je menej ako 11,5 miliardy USD na konci 1. štvrťroka, pretože vynaložila veľké prostriedky na prípravu svojich lodí na plavbu, keďže sa cestovné obmedzenia sa zmierňujú vďaka pokroku pri očkovaní. V oblasti Karibiku a v Spojených štátov už vyplávali prvé výletné lode.



Analytici preto očakávajú stabilný rast výnosov v nasledujúcich štvrťrokoch vzhľadom na dopyt po cestovaní po mesiacoch reštrikcií.



Carnival odhaduje, že do novembra vypláva 42 z jej 91 lodí v globálnej flotile, čo predstavuje 52 % celkovej kapacity. Európske značky spoločnosti Aida a Costa Cruises už obnovili svoju činnosť.



(1 EUR = 1,1936 USD)