Chemes aj konkurze pokračuje v dodávkach tepla a energií v Humennom

Humenné 4. septembra (TASR) - Spoločnosť Chemes po vyhlásení konkurzu pokračuje v plnohodnotných dodávkach tepla a teplej úžitkovej vody do mesta Humenné. Zároveň zabezpečuje dodávku energií aj partnerom v priemyselnom parku Chemes. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie spoločnosti.



"Spoločnosť Chemes v rámci súčasných možností urobila všetko pre to, aby správca konkurznej podstaty mal vytvorené podmienky na pokračovanie v prevádzke podniku. Zároveň ďakuje Ministerstvu hospodárstva SR a Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) za pomoc pri zachovaní prevádzky spoločnosti, najmä za vyhlásenie všeobecného hospodárskeho záujmu a neprerušenie dodávok plynu a elektriny," uviedlo predstavenstvo spoločnosti. Dodalo, že naďalej je zachovaná plná zamestnanosť a odberateľské vzťahy.



Chemes tiež upozorňuje, že postup Humenskej energetickej spoločnosti (HES) dlhodobo komplikuje snahy spoločnosti o udržanie dodávok energií obyvateľom mesta a firmám v priemyselnom parku. "Táto spoločnosť vlastnená mestom Humenné protiprávne zložila dlh voči Chemesu vo výške zhruba štyri milióny eur do notárskej úschovy. Ak by namiesto toho svoj dlh uhradila, spoločnosť by ich mohla použiť na úhradu záväzkov za dodávky plynu a elektriny spoločnosti SPP," uviedli v stanovisku, s tým, že po vystavení faktúry za august bude záväzok HES voči Chemesu vo výške šesť miliónov eur.



Chemes tvrdí, že už koncom decembra 2023 upozorňovali rezort hospodárstva, že vzhľadom na spor so spoločnosťou Východoslovenská energetika (VSE), môže nastať problém s dodávkami tepla pre mesto, ako aj pre spoločnosti v priemyselnom parku. "Nasledovali viaceré stretnutia s predstaviteľmi štátu, respektíve s predstaviteľmi spoločnosti MH Teplárenský holding (MHTH). Spoločnosť Chemes bola a je celý čas pripravená akceptovať akékoľvek korektné riešenie," uviedli.



Spoločnosť Chemes podala návrh na konkurz sama, odôvodnila ho výpadkom tržieb spôsobeným prebiehajúcim sporom so spoločnosťou VSE, týkajúcim sa úhrady za plyn a elektrinu spotrebovanú v posledných štyroch mesiacoch roku 2022. Spor sa týka sumy 19 miliónov eur.



Chemes za energie neplatil v tomto roku štátnemu SPP, čo musela riešiť vláda, ministerstvo hospodárstva a štátny MH Teplárenský holding. Chemes predáva energie aj mestskej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť, ktorá zásobuje teplom domácnosti v Humennom.



V júli MHTH predložil Chemesu komerčné ponuky na prevzatie dodávok energií do priemyselného parku, aby zachovali asi 1500 pracovných miest v parku aj jeho činnosť. Spoločnosti hrozilo pre neplatenie odpojenie od energií.



Pre spor týkajúci sa energií inštalovali v Humennom mobilné záložné zdroje teplej vody na troch miestach, aby zabezpečili dodávku pre obyvateľov. Toto riešenie vyrokovala samospráva so štátnym MHTH.



Mestský súd Košice vyhlásil jej konkurz koncom augusta, uznesenie súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku v pondelok (2. 9.). "Zo strany spoločnosti Chemes ešte bola preverovaná možnosť vstupu do reštrukturalizácie. Reštrukturalizačný posudok vyšiel negatívny," doplnili v stanovisku.