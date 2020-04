Spoločnosť Chemes Humenné obnovila dodávky energií pre Nexis Fibers

Bratislava 30. apríla (TASR) - Spoločnosť Chemes, a. s., Humenné obnovila dodávky energií pre firmu Nexis Fibers, ktorá pôsobí v jej priemyselnom parku. Urobila tak po tom, ako minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu (29. 4.) avizoval za zastavenie dodávok energií podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.



Nexis Fibers musela po zastavení dodávok energií prerušiť výrobu, hoci spoločnosť získala 14. apríla záväzné neodkladné opatrenie súdu, ktorý uložil spoločnosti Chemes povinnosť zabezpečiť nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií na základe týždenných zálohových platieb.



"Evidentne zabral tlak štátnej inštitúcie, hoci najradšej by som bol, ak by to nebolo treba," zdôraznil Sulík. Podľa šéfa rezortu hospodárstva tlak zo strany rezortu a avizované trestné oznámenie zabralo. Hrozilo totiž, že firma Nexis Fibers pre odpojenie od energií bude hromadne prepúšťať.



Ministerstvo hospodárstva upozornilo, že bude situáciu pozorne sledovať. "V prípade ďalších nezrovnalostí som pripravený tieto firmy aj osobne navštíviť," zdôraznil Sulík. V súčasnom období poznačenom krízou zo šírenia ochorenia COVID-19 je podľa neho veľmi dôležité, aby mali firmy vytvorené podmienky na čo najlepšie prosperovanie. "Pre nezmyselné osobné spory nemôžeme ohrozovať zamestnanosť a možnosť tvoriť hodnoty," dodal.



Zamestnanci Nexis Fibers zostali po prerušení dodávok energií od pondelka 20. apríla doma, pričom poberali 60 percent platu. Spoločnosť v dôsledku týchto udalostí ohlásila hromadné prepúšťanie, ktoré sa malo týkať všetkých takmer 400 zamestnancov.