Spoločnosť CRIF: Apríl priniesol nárast firemných bankrotov

Bratislava 8. mája (TASR) - V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 25 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov. Medziročne ide o viac ako 13-percentný nárast, presne pred rokom bolo vyhlásených 22 bankrotov. Naopak, v medzimesačnom porovnaní ide o mierny pokles, keď v marci zbankrotovalo 26 firiem. Počet reštrukturalizácií medzimesačne i medziročne stúpol z nuly na tri. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Aprílovú štatistiku bankrotov tvorili v drvivej väčšine eseročky, bolo ich 23, čiže takmer 96 %. Popri nich skrachovala jedna akciová spoločnosť a jeden živnostník. Desať subjektov malo od 1 do 10 zamestnancov, ďalšie tri uvádzali interval od 10 do 99 zamestnancov, pri 12 firmách nebol ich počet zistený.



„Vyšší počet vyhlásených konkurzov, až šesť, sme zaznamenali pri subjektoch s predmetom podnikania vo veľkoobchode a maloobchode, oprave vozidiel a motocyklov. Zhodne po päť firiem zbankrotovalo v priemyselnej výrobe a v sekcii administratívnych a podporných služieb,“ ďalej priblížila hlavná analytička CRIF Jana Marková.



Spomedzi firiem, u ktorých sa začalo v apríli konkurzné konanie, vyvolal podľa slov spoločnosti značné verejné znepokojenie krach známej slovenskej firmy Výťahy ZEVA, ktorá vyrábala, montovala a servisovala výťahy viac ako tri desaťročia. Ďalšie známe firmy, na ktoré bol vyhlásený konkurz, boli eseročky Bukóza Progres a Bukóza Invest.



Z geografického hľadiska bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom kraji, a to až 11. S výraznejším odstupom nasledoval Košický kraj so štyrmi konkurzmi. Prešovský a Banskobystrický kraj mali zhodne po tri konkurzy, Trnavský a Trenčiansky po dva. V Nitrianskom a Žilinskom kraji nebol v apríli vyhlásený žiaden nový bankrot. V apríli bolo zároveň zastavených osem konkurzných konaní pre nedostatok majetku a 35 bolo úplne zrušených z rovnakého dôvodu. Konkurzné konanie začalo 23 dlžníkom.



„V pondelok 14. apríla bolo zverejnené súdne rozhodnutie o povolení historicky prvej verejnej preventívnej reštrukturalizácie pre firmu Dedoles. Ponožkový gigant už zažil a skončil klasickú reštrukturalizáciu. Reštrukturalizačný plán, stanovený na päť rokov, však po dvoch rokoch nedokázal plniť, preto sa Dedoles rozhodol pre reštrukturalizáciu dlhov týmto, doposiaľ v praxi neodskúšaným, ale legislatívne možným spôsobom,“ doplnil CRIF.