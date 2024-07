Spoločnosť CRIF: Počet konkurzov v júni stúpol dvojnásobne

Bratislava 9. júla (TASR) - V júni bolo vyhlásených 38 konkurzov právnických subjektov, čo je v porovnaní s minulým rokom dvojnásobný nárast. Minulý rok bolo v rovnakom mesiaci vyhlásených 19 konkurzov. V súčasnosti sa týkajú najmä spoločností s ručením obmedzeným, ktoré predstavujú 86 % z celkového počtu. Informovala o tom v utorok spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF).



"Aj v medzimesačných dátach vidíme vyššie čísla. V máji tohto roku bol počet nových začatých konkurzov iba 20, čo je o 90 % menej ako v júni. Medzikvartálny nárast je viac ako 14 %. Pokiaľ analyzujeme dlhší časový interval a porovnáme prvý polrok 2023 so 139 konkurzmi s aktuálnym polrokom 2024 so 159 konkurzmi, predstavuje to plus 20 subjektov," vyčíslila hlavná analytička CRIF Jana Marková.



Spoločnosť upozornila, že až polovica subjektov, ktoré v minulom mesiaci vyhlásili konkurz, nemala žiadneho zamestnanca. Do tejto skupiny patrí aj spoločnosť Lex Global Marketing, ktorá spomedzi bankrotujúcich firiem dosiahla najvyšší obrat, a to viac ako 7,4 milióna eur za rok 2022. "Pôsobila v oblasti maloobchodu a jej jediným spoločníkom a konateľom je občan s trvalým pobytom v Turecku," priblížila Marková.



Najvyšší počet zamestnancov spomedzi firiem v konkurze mal priemyselný podnik BIS Slovensko zo Štúrova, ktorý podnikal v oprave strojov. Z geografického hľadiska bolo najviac konkurzov v Bratislavskom kraji (14), nasledoval Košický (9) a Nitriansky kraj (7). V Žilinskom kraji nebol vyhlásený žiadny konkurz. Hlavnou príčinou úpadku podnikov je podľa dát spoločnosti CRIF nedostatok majetku.



K miernemu rastu došlo aj pri počte začatých reštrukturalizácií. Za prvý polrok 2024 prebiehalo sedem reštrukturalizácií, čo je viac o jedno začaté konanie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.