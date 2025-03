Spoločnosť CRIF: Vo februári zbankrotovalo 21 firiem

Bratislava 9. marca (TASR) - Vo februári došlo z hľadiska firemných konkurzov v medziročnom a medzimesačnom porovnaní len k minimálnym zmenám. Kým pred rokom zbankrotovalo vo februári 22 podnikateľských subjektov, tento rok to bolo 21 subjektov, čo je pokles o 4,5 %. V medzimesačnom porovnaní ide o rovnaký vývoj, keď v januári zbankrotovalo 22 subjektov, pokles je teda identických 4,5 %. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.



Vysoké zastúpenie mali firmy s odbornou vedeckou a technickou činnosťou, ktorých bolo sedem. Predbehli tak sekciu priemyselnej výroby (4), stavebníctva (2), informácií a komunikácie (2), administratívnych a podporných služieb (2) i ostatných činností (2).



Z pohľadu právnych foriem išlo o 19 eseročiek, jednu politickú stranu a jednu neziskovú organizáciu. Viac ako 19 % subjektov malo menej ako 10 zamestnancov, totožné percento subjektov uvádzalo počet zamestnancov v rozmedzí od 10 do 99. Pri takmer 62 % firiem nebol zistený počet zamestnancov, doplnil CRIF.



"Spomedzi firiem v konkurze najviac zarezonovala spoločnosť 123Kurier, ktorá už koncom minulého roka prestala doručovať zásielky, zatvárala svoje depá a verejne priznala rozsiahle interné spory i trestné oznámenia v súvislosti s nedoručovaním zásielok, krádežami a ďalšími protiprávnymi konaniami. Súd začal konkurzné konanie na známeho predajcu luxusných talianskych kožených sedačiek a nábytku EUROSOFA, ktorého stiahla ku dnu pandémia COVID-19, vysoká inflácia, kríza v nábytkárskom sektore a tiež predčasná tragická smrť jeho zakladateľa," priblížila spoločnosť.



Geograficky opäť dominoval Bratislavský kraj s ôsmimi vyhlásenými konkurzmi, nasledoval Prešovský so štyrmi konkurzmi. Trenčiansky a Žilinský kraj mali zhodne po tri, Trnavský, Nitriansky a Košický mali po jednom konkurze. V Banskobystrickom kraji vo februári žiaden bankrot vyhlásený nebol.