Spoločnosť CTP rozširuje priemyselný park v Košiciach

Košice 5. januára (TASR) - Priemyselný park CTPark Košice blízko košického letiska sa rozšíri o 30.000 štvorcových metrov na základe dvoch predbežných prenájmov. Oznámila to spoločnosť CTP s tým, že začala s výstavbou ďalšej časti.



Logistický park v súčasnosti pozostáva zo šiestich priemyselných budov s prenajímateľnou plochou viac ako 79.000 štvorcových metrov, v ktorých pôsobia spoločnosti, ako DPD, Ceva Logistics, U-Shin, Howe, Hi-Technology Moldings a Ehlebracht.



Prvý dokončený sklad novej časti CTParku Košice spoločnosť prenajme poskytovateľovi komplexných logistických služieb - existujúcemu klientovi, ktorý rozširuje svoje pôsobenie na Slovensku. Nový sklad s rozlohou 4000 štvorcových metrov bude podľa spoločnosti postavený na princípoch dlhodobej udržateľnosti a efektívnej prevádzky s cieľom dosiahnuť certifikáciu BREEAM Excellent.



"Približne dve tretiny všetkých nových nájomných zmlúv CTP sú s existujúcimi klientmi. Je pre nás preto kľúčové byť dobrým partnerom pre našich klientov a hľadať prieniky na ďalšiu spoluprácu. Je to aj prípad novej výstavby v CTParku Košice, kde prvý nájomca haly v novej časti parku rozširuje svoje pôsobenie z ďalšej našej existujúcej lokality na Slovensku," uviedol za CTP Ján Rakovský.



Druhý sklad predstavuje riešenie na kľúč s rozlohou viac ako 26.000 štvorcových metrov pre spoločnosť z automobilového sektora. Nová časť CTParku Košice bude priemyselným parkom triedy A s priestormi vhodnými na logistiku, distribúciu a ľahký priemysel.



"Okolie Košíc má veľký potenciál, ktorý ďalej poháňa investícia automobilovej spoločnosti Volvo. V blízkej budúcnosti preto očakávame výrazný ekonomický rast, a to aj vďaka subdodávateľom, ktorí sa presúvajú na východ Slovenska," skonštatoval Rakovský.