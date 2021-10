Spoločnosť Danone zvýšila v 3. kvartáli nad očakávania svoje tržby

Paríž 19. októbra (TASR) - Francúzsky potravinársky koncern Danone oznámil, že tržby v 3. kvartáli pokračovali v raste, tempo rastu sa však spomalilo. Napriek tomu výsledky prekonali očakávania trhov.



Tržby Danone za obdobie od júla do konca septembra dosiahli 6,16 miliardy eur. Medziročne to znamená rast o 5,8 %. V prípade porovnateľných tržieb rast predstavoval 3,8 %.



Tempo rastu porovnateľných tržieb sa oproti vývoju v predchádzajúcom kvartáli spomalilo, keďže v 2. štvrťroku porovnateľné tržby vzrástli o 6,6 %. Výsledky ovplyvnilo slabšie zotavovanie divízie minerálnych vôd, pod čo sa podpísal vývoj na niektorých ázijských trhoch, najmä v Indonézii. Tamojšie prísne obmedzenia v dôsledku opätovného šírenia ochorenia COVID-19 výrazne zasiahli do predaja v tomto segmente.



Napriek tomu boli výsledky o niečo lepšie, než sa čakalo. Analytici oslovení agentúrou Reuters totiž počítali s rastom porovnateľných tržieb za 3. štvrťrok iba na úrovni 3,6 %.



K pokračovaniu rastu tržieb prispeli región Európy a Severnej Ameriky, ako aj oblasť zvyšku sveta. Ako informovala firma, región Európy a Severnej Ameriky zaznamenal tržby 3,50 miliardy eur, čo predstavuje rast o 4,9 % a na porovnateľnej báze o 3,9 %. Zvyšok sveta zaznamenal ešte výraznejší rast tržieb, a to o 7 % na 2,66 miliardy eur. V prípade porovnateľných tržieb rast dosiahol 3,7 %.