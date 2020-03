Spoločnosť Decodom ohlásila prepúšťanie, o prácu príde 903 ľudí

Topoľčany 30. marca (TASR) – Výrobca nábytku spoločnosť Decodom ohlásil hromadné prepúšťanie 903 z celkového počtu 1170 zamestnancov. „Vládou oznámené ekonomické opatrenia sú nedostatočné a pokrývajú iba zlomok osobných nákladov firmy veľkosti a významu Decodomu,“ zdôvodnil rozhodnutie konateľ spoločnosti Vladimír Šrámek.



Spoločnosť bola od 16. marca na základe rozhodnutia vlády nútená zatvoriť všetkých 17 svojich maloobchodných predajní na Slovensku. Pre potrebu zabezpečiť pre zamestnancov výroby dostatočné množstvo ochranných prostriedkov bola prerušená výroba. Zároveň bola vyhlásená mimoriadna celozávodná dovolenka pre celý výrobný závod v Topoľčanoch, ktorá trvala do 22. marca. „Krízový manažment firmy však už oveľa skôr intenzívne pracoval na zavedení všetkých potrebných opatrení. Na ich zabezpečenie vynaložila firma viac ako 20.000 eur,“ uviedol Šrámek. Od 23. marca je výroba znovu spustená, vzhľadom na vysoký počet práceneschopnosti a OČR (120 robotníkov zo 740) funguje v obmedzenejšom režime.



Podľa konateľa firmy však Decodom prakticky zo dňa na deň prišiel o budúci kompletný odbyt. „A to nielen vo svojich 17 slovenských maloobchodných predajniach. K zatvoreniu predajní prišlo na celom relevantnom trhu, teda u obchodných partnerov na území Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka, ktoré sa predpokladá na dlhšie obdobie, podľa súčasných vedomostí minimálne na jeden mesiac,“ potvrdil Šrámek. Slovenský výrobca nábytku je však závislý na pravidelnom týždennom príjme objednávok z týchto obchodných domov s nábytkom a prerušenie objednávok dostalo Decodom do kritickej situácie.



Vedenie firmy s cieľom zachrániť spoločnosť, po dohode so Základnou organizáciou Odborového zväzu drevo, lesy, voda, pristúpilo k úprave miezd na 60 % pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa. Zamestnanci s priemernou mzdou nižšou ako 900 eur dostanú po dohode s odbormi náhradu mzdy až vo výške 70 % priemernej mzdy. „Ani tieto opatrenia nestačia. Verili sme, že nová vláda rýchlo prijme opatrenia, ktoré v kombinácii s našimi citlivými krokmi pomôžu udržať prácu pre čo najväčší počet zamestnancov. Žiaľ, nestalo sa tak. Pri našich takmer dvojmiliónových mesačných osobných nákladoch na zamestnancov je 200.000 eur ekonomickej pomoci absolútne nedostatočné a nič nerieši,“ skonštatoval Šrámek.