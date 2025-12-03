Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spoločnosť Delta Air Lines tvrdí, že shutdown ju stál 200 miliónov USD

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Administratíva prezidenta pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky počas pozastavenia činnosti vládnych agentúr a inštitúcií prinútila letecké spoločnosti zrušiť niektoré lety.

Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Delta Air Lines odhaduje, že pozastavenie činnosti vlády, tzv. shutdown, zníži jej zisk za 4. štvrťrok 2025 o 200 miliónov USD (171,41 milióna eur). To zodpovedá približne 25 centom na akciu. TASR o tom informuje na základe správ portálu CNBC.

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky počas pozastavenia činnosti vládnych agentúr a inštitúcií prinútila letecké spoločnosti zrušiť niektoré lety.

Napriek negatívnemu vplyvu shutdownu, ktorý sa začal 1. októbra a skončil 13. novembra, na finančné výsledky, letecká spoločnosť Delta uviedla, že dopyt po cestovaní je v decembri zdravý a rezervácie sú silné aj pre rok 2026.

(1 EUR = 1,1668 USD)
