Spoločnosť Dolvap zvýšila základné mzdy o 3,5 percenta a sumu 30 eur

Varín 12. októbra (TASR) – Vedenie spoločnosti Dolvap vo Varíne prijalo po nedohode s odborovou organizáciou o náraste miezd jednostranné rozhodnutie o zvýšení základných miezd v každej triede o 3,5 percenta a súčasne aj o sumu 30 eur so spätnou účinnosťou od 1. júna 2021. TASR o tom informoval konateľ spoločnosti Jaromír Jančařík.



"To zodpovedá návrhu nezávislého sprostredkovateľa na zvýšenie základných miezd o sedem percent s tým, že sme zohľadnili aj požiadavku základnej organizácie (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO na zvyšovanie miezd fixnou čiastkou. Uvedené predstavuje navýšenie celkových mesačných miezd robotníckych profesií o päť percent," uviedol konateľ spoločnosti.



Pripomenul, že priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva podľa Štatistického úradu SR v roku 2020 bola 1133 eur. "Priemerná mesačná mzda všetkých našich zamestnancov v roku 2020 podľa uzatvorených pracovných zmlúv vrátane príplatkov bola 1251 eur a po započítaní ročných odmien bola 1385 eur. Priemerná mesačná mzda v robotníckych profesiách spoločnosti Dolvap v roku 2020 bola 1124 eur a po započítaní ročných odmien je to 1249 eur. Z uvedeného je zrejmé, že priemerná mesačná mzda v spoločnosti Dolvap bola o 252 eur vyššia než celonárodný priemer," skonštatoval Jančařík.



Priemerná mesačná mzda robotníckych profesií v spoločnosti Dolvap podľa neho prevyšuje celonárodný priemer o 116 eur. "V roku 2020 bol nárast miezd dohodnutý so ZO OZ KOVO v kolektívnej zmluve formou jednorazovej odmeny. Zvýšenie miezd v roku 2021 prevyšuje infláciu za predchádzajúce dva roky (2,7 percenta v roku 2019 a 1,9 percenta v roku 2020)," doplnil konateľ spoločnosti.



Vysvetlil, že požiadavka OZ KOVO zvýšiť mzdu o 120 eur mesačne predstavuje pri robotníckych profesiách zvýšenie celkovej mzdy mesačne o 9,6 percenta. "Táto požiadavka nekorešponduje s vývojom inflácie, rastom ekonomiky, možnosťami zamestnávateľa ani nárastom miezd bežným u ostatných zamestnávateľov. Premietnutie takto požadovaného nárastu miezd je ťažko zdôvodniteľné u našich zákazníkov a spolu s nárastom cien energií a emisných povoleniek môže vyvolať radikálne zníženie spotreby nami vyrábaných výrobkov," dodal Jančařík.



Odborári vyhlásili 7. októbra v spoločnosti Dolvap štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je spor v kolektívnom vyjednávaní a nedohoda s vedením firmy na podobe novej podnikovej kolektívnej zmluvy. Za OZ KOVO o tom informovala Anita Fáková. "Členovia ZO OZ KOVO Dolvap aktuálne pripravujú pre zamestnancov anketu, v ktorej sa majú vyjadriť, či sú ochotní vstúpiť do ostrého štrajku. Anketa by sa mala zrealizovať v najbližších troch týždňoch," uviedla Fáková.



ZO OZ KOVO podľa nej predložila vedeniu spoločnosti návrh novej podnikovej kolektívnej zmluvy 10. mája. "Platnosť pôvodnej kolektívnej zmluvy končila 31. mája 2021. Predložený návrh predpokladal účinnosť novej kolektívnej zmluvy od 1. júna 2021 do 31. mája 2022, zatiaľ sa však na jej podobe nepodarilo dohodnúť," doplnila.