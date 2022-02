Spoločnosť DPD začala doručovať zásielky do samoobslužných boxov

Bratislava 7. februára (OTS) - DPD spúšťa v testovacej fáze doručovanie do vybraných samoobslužných AlzaBoxov. Ich počet sa bude postupne zvyšovať. Samoobslužné boxy tak dopĺňajú ďalšie možnosti, ktoré môžu ľudia pri objednávaní tovaru z e-shopov využiť. Ich výhodou je najmä to, že sú prístupné 7 dní v týždni, 24 hodín denne. „Pre zákazníkov je tento spôsob doručovania veľmi pohodlný a jeho popularita rýchlo rastie. Ľudia si môžu vybrať z viacerých spôsobov doručenia ten, ktorý im najviac vyhovuje. Nakupovanie na internete je tak pre nich opäť o niečo pohodlnejšie,“ hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku. Samoobslužné doručovacie boxy tak budú vhodne dopĺňať existujúcu širokú sieť odberných miest Pickup a budú v nich dostupné vybrané služby, ktoré DPD poskytuje vo svojej sieti.



„U našich zákazníkov v posledných dvoch rokoch vidíme rastúci záujem o doručovanie do AlzaBoxov. Prakticky každá tretia zásielka Alzy je doručená do AlzaBoxu a tento podiel sa neustále navyšuje. Sme preto radi, že napojením na našu sieť získajú zákazníci e-shopov, spolupracujúcich s DPD možnosť rýchleho a bezpečného doručenia zásielok. Postupne sa AlzaBoxy stávajú nedeliteľnou súčasťou obecnej infraštruktúry, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality života obyvateľov v jej okolí,“ uviedol Jan Moudřík, riaditeľ expanzie a facility managementu Alza.sk.



Podľa pravidelného prieskumu e-shopper barometer zákazníkom internetových obchodov záleží čoraz viac na tom, aby mali po objednávke kontrolu nad tým, ako a kedy im bude zásielka doručená. Chcú mať na výber viacero možností doručenia a tiež možnosť zmeniť čas a miesto doručenia podľa potreby. Samoobslužné boxy a odberné miesta Pickup sú vhodným riešením pre ľudí, ktorí sa nechcú viazať na príchod kuriéra, ale zásielku si vyzdvihnú napríklad po ceste domov alebo na nákup.



DPD plánuje v priebehu budúceho roka spustiť aj vlastnú sieť samoobslužných boxov. „Pri výbere lokalít sa chceme zamerať najmä na miesta, kde táto možnosť zákazníkom zatiaľ chýba. Tam, kde už samoobslužný doručovací box existuje, má zmysel spájať sily s ostatnými spoločnosťami,“ hovorí Peter Pavuk.