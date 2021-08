Analytická firma Dun & Bradstreet znížila Slovensku investičný rating

Bratislava 12. augusta (TASR) – Nadnárodná analytická spoločnosť Dun & Bradstreet znížila Slovensku investičný rating o jeden stupeň z 25-bodovej stupnice. Dôvodom sú prípadné nové opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie nového koronavírusu, ktoré môžu spomaliť oživenie ekonomiky. Slovensko zostáva v pásme mierneho rizika návratnosti investícií DB3, v rámci neho sa však posunulo z hodnotenia DB3b na súčasné DB3c.



"Krátkodobý ekonomický výhľad sa naďalej zlepšuje. Vláda ruší mnoho zo svojich pôvodných opatrení v boji proti šíreniu nového koronavírusu, avšak pre šírenie variantu delta je možné, že sa celá situácia opäť zhorší," uviedla v správe spoločnosť. Podľa analýzy by slovenská ekonomika mala v roku 2021 stabilne rásť, pretože očkovanie obyvateľstva umožní, že sa život začne vracať do bežných koľají. Okrem vplyvu opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu spoločnosť tiež upozorňuje na možné riziko ekonomického šoku v prípade, že vláda ukončí finančnú podporu ekonomiky.



D & B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento index je výsledkom analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko danej krajiny najmä z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.



Najpriaznivejšie investičné prostredie má aktuálne podľa hodnotenia analytickej spoločnosti Nórsko, ktoré je na najnižšom stupni rizika investície (DB1d), za ním s nízkym rizikom nasleduje Dánsko (DB2a) a následne Nemecko so Švédskom (DB2b). Česká republika je v kategórii mierneho rizika (DB3d), rovnako ako Poľsko.