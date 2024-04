Spoločnosť EasyJet očakáva pokles straty napriek konfliktu v Gaze

Londýn 18. apríla (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet očakáva v 1. polroku finančného roka 2023/2024 menšiu stratu, ako jej predpovedajú analytici. Argumentuje pritom, že silný dopyt po dovolenkách vykompenzoval vyššie ceny palív aj problémy spôsobené konfliktom v Gaze. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Dopravca predpovedal za šesť mesiacov do konca marca 2024 stratu pred zdanením v rozmedzí 340 až 360 miliónov GBP, zatiaľ čo analytici očakávajú stratu 390 miliónov GBP (456,67 milióna eur).



Na ilustráciu, strata EasyJet po zdanení v 1. štvrťroku (za tri mesiace do konca decembra 2023) klesla na 126 miliónov GBP zo 132 miliónov GBP v rovnakom období predchádzajúceho roka.



EasyJet, ktorý lieta najmä v Európe, pozastavil lety do a z Izraela po tom, ako sa vlani v októbri začala vojna v Gaze. Koncom marca síce britský dopravca obnovil lety do Tel Avivu a späť, ale po víkendovom útoku Iránu na Izrael lety na tejto linke opäť zastavil.



Letecká spoločnosť uviedla, že vojna v Gaze ju doposiaľ stála 40 miliónov GBP v dôsledku pozastavenia letov do Izraela a Jordánska spolu s miernym dopytom po cestách do Egypta. Generálny riaditeľ EasyJet Johan Lundgren však vyhlásil, že aerolínie dokázali využiť voľnú kapacitu v iných destináciách, ako sú Malaga, Mallorca alebo Portugalsko, keďže dopyt po cestovaní je silný. Spotrebitelia v Európe naďalej míňajú na cesty napriek vyššej inflácii a vysokým úrokovým sadzbám.



V období júl - september, keď EasyJet generuje väčšinu svojho zisku, zvyšuje spoločnosť kapacitu o 7 %. Verí preto, že jej výnosy na sedadlo budú "väčšie ako v minulom roku".



(1 EUR = 0,854 GBP)