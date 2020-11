Spoločnosť EasyJet vykázala prvú ročnú stratu vo svojej histórii

Londýn 17. novembra (TASR) - Britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet v utorok oznámila, že zaznamenala prvú ročnú strate vo svojej 25-ročnej histórii v dôsledku pandémie nového koronavírusu. A vyhliadky na túto zimu zostávajú pochmúrne.



Šéf EasyJet Johan Lundgren uviedol, že v tomto štvrťroku plánuje letecká spoločnosť ponúknuť iba pätinu svojich obvyklých letov, čo je ďalšia revízia smerom nadol z predchádzajúcich očakávaní.



Jedinou nádejou sú podľa Lundgrena len priaznivé výsledky vakcínových testov na ochorenie COVID-19. Dodal, že spoločnosť EasyJet je dostatočne flexibilná a dokáže reagovať na zmenu v dopyte, ak by si viac ľudí začalo rezervovať lety.



Za uplynulý fiškálny rok 2019/20, ktorý sa skončil 30. septembra, sa letecká spoločnosť prepadla do straty. Počet jej cestujúcich klesol o 50 % na 48,1 milióna osôb.



Ročná strata pred zdanením dosiahla 1,27 miliardy libier (1,43 miliardy eur) v porovnaní so ziskom 430 miliónov GBP v predchádzajúcom roku. Celkové tržby klesli o 52,9 % na 3,01 milióna GBP.



Aerolínie uviedli, že nemôžu ponúknuť predpoveď príjmov v aktuálnom fiškálnom roku pre neistotu okolo priebehu pandémie. Očakávajú pritom, že v 1. štvrťroku (október - december) fiškálneho roka 2020/21 využijú len približne 20 % svojej kapacity.



(1 EUR = 0,89819 GBP)